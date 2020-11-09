İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Güvenli liman altında çok sert düşüş!
Son Dakika
Güvenli liman altında çok sert...
Son dakika.. Benzin ve motorine zam geldi
Son Dakika
Son dakika.. Benzin ve motorine...
Trump'tan posta oylarına tepki: Oylarım sihirli bir şekilde yok oluyor
Trump'tan posta oylarına tepki: Oylarım...
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı
Son Dakika
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal...

10 Kasım’da noterler açık olacak mı, resmi tatil mi değil mi?

Yarın ülke çapında 10 Kasım Atatürk’ü anma programları düzenlenecek. Vatandaşlar 10 Kasım’da noterler açık olacak mı, resmi tatil mi değil mi sorularını araştırıyor.

09 Kasım 2020 Pazartesi 21:15
10 Kasım’da noterler açık olacak mı, resmi tatil mi değil mi?
Takip Et:

10 Kasım Atatürk’ün Anma programları kapsamında hazırlıklar devam ediyor. Her yıl ülke çapında programlar hazırlanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıl dönümü anılıyor. Vatandaşlar bu günde resmi tatil olacak mı merak ediyor.

10 Kasım’da noterler açık mı?

10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle devlet daireleri, bankalar ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar mesai yapacak. Bunun yanı sıra hastaneler, PTT ve diğer kurumlarda hizmet verecek.

10 Kasım resmi tatil mi?


10 Kasım’da her yıl ülke çapında düzenlenen programlarla Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk anılmaktadır. Ancak bu gün resmi tatil değildir.

2020 noter çalışma saatleri

Noterlerin çalışma saatleri her yıl düzenlenmektedir. 2020 yılında noterlerin mesai saatleri sabah saat 09:00 ile başlar ve 17:00’de sona erer. Bunun yanı sıra öğlen 12:00 ile 13:00 arasında öğle arası verilmektedir.

Noterlerin genel ve özel olarak yapılacak işlemler

Noterler yapılan başvurular doğrultusunda hukuki işlemleri kanunlar ve yönetmeliklerde belirtildiği gibi yapmaktadır. Genel olarak noterlerin işleyişi genel ve özel işler olarak iki gruba ayrılır.

 



Son Güncelleme: 09.11.2020 21:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Noter10 Kasım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da kamyon köprüden araçların üzerine devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'da kamyon köprüden araçların üzerine devrildi: 5 yaralı
İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Lise öğrencisi arkadaşlarıyla sohbet ederken kalbi durdu!
Lise öğrencisi arkadaşlarıyla sohbet ederken kalbi durdu!
Burdur'da feci trafik kazası! 2'si kardeş 3 ölü, 2 yaralı
Burdur'da feci trafik kazası! 2'si kardeş 3 ölü, 2 yaralı
Traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti
Traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti
Enez'de batan tekneden kaybolan 1 kişi kurtarıldı
Enez'de batan tekneden kaybolan 1 kişi kurtarıldı

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.