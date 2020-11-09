10 Kasım’da noterler açık olacak mı, resmi tatil mi değil mi?

10 Kasım Atatürk’ün Anma programları kapsamında hazırlıklar devam ediyor. Her yıl ülke çapında programlar hazırlanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıl dönümü anılıyor. Vatandaşlar bu günde resmi tatil olacak mı merak ediyor.

10 Kasım’da noterler açık mı?

10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle devlet daireleri, bankalar ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar mesai yapacak. Bunun yanı sıra hastaneler, PTT ve diğer kurumlarda hizmet verecek.

10 Kasım resmi tatil mi?

2020 noter çalışma saatleri

10 Kasım’da her yıl ülke çapında düzenlenen programlarla Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk anılmaktadır. Ancak bu gün resmi tatil değildir.

Noterlerin çalışma saatleri her yıl düzenlenmektedir. 2020 yılında noterlerin mesai saatleri sabah saat 09:00 ile başlar ve 17:00’de sona erer. Bunun yanı sıra öğlen 12:00 ile 13:00 arasında öğle arası verilmektedir.

Noterlerin genel ve özel olarak yapılacak işlemler

Noterler yapılan başvurular doğrultusunda hukuki işlemleri kanunlar ve yönetmeliklerde belirtildiği gibi yapmaktadır. Genel olarak noterlerin işleyişi genel ve özel işler olarak iki gruba ayrılır.