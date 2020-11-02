10 Kasım resmi tatil var mı?

10 Kasım tarihi tüm Türk Milleti için en önemli tarihlerden biridir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği tarih olan 10 Kasım günü, her sene tüm Türkiye’de matemle anılmaktadır. Her sene olduğu gibi bu sene de tüm Türk Milleti 10 Kasım gününde Ata’sını 82. Ölüm yıldönümünde anmaya devam edecek. Saat tam 09.05’te Türkiye’de hayat 1 dakikalığına duracak.

10 Kasım Resmi Tatil Olacak mı?

Diğer yandan bu önemli günde devlet kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil uygulanıp uygulanmayacağı da merak edilenler arasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihi ülkemizde resmi tatil olarak uygulanmamaktadır. Buna bağlı olarak 10 Kasım tarihinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyetler devam edecektir.