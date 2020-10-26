10 Kasım resmi tatil olacak mı? 2020 10 Kasım hangi güne denk geliyor, hafta içi mi?

2020 SENESİ 10 KASIM HANGİ GÜN
Her senede yaşandığı gibi bu senede 10 Kasım tatili olmayacak. Saat 09: 05’ te ülke genelinde sirenler çalacak ve ulu önden Mustafa Kemal Atatürk’ ü anmak üzerine saygı duruşuna geçilecek sonrasında ise öğrenciler tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ ü anmak üzerine şiirler okunacak.
10 KASIM TARİHİNDE YAPILACAK ORGANİZYONLAR
10 Kasım, Atamızın ölüm yıl dönümünde siyasi liderlerin katılımı ile Anıtkabire ziyaret gerçekleştirilecek, okunacak olan İstiklal Marşı’ nın ardından mozoleye çelenk bırakılacak.
Son Güncelleme: 26.10.2020 17:50