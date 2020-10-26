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10 Kasım resmi tatil olacak mı? 2020 10 Kasım hangi güne denk geliyor, hafta içi mi?

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk' ün 82. ölüm yıldönümü yaklaşmakta. Atamızın aramızdan göçmesinin 82. yıldönümünün hangi güne denk geleceği ve düzenlenecek olan organizasyonlar okuyucu tarafından merak edilmektedir.

26 Ekim 2020 Pazartesi 17:50
10 Kasım resmi tatil olacak mı? 2020 10 Kasım hangi güne denk geliyor, hafta içi mi?
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2020 SENESİ 10 KASIM HANGİ GÜN

Her senede yaşandığı gibi bu senede 10 Kasım tatili olmayacak. Saat 09: 05’ te ülke genelinde sirenler çalacak ve ulu önden Mustafa Kemal Atatürk’ ü anmak üzerine saygı duruşuna geçilecek sonrasında ise öğrenciler tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ ü anmak üzerine şiirler okunacak.

 


Bu sene itibari ile Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ ün aramızdan gitmesinin 82’ inci yıldönümü olacak. Ulu önderi dualarımız ve yapacağımız saygı duruşu ile anacağız. Her sene saat 09: 05’ de siren sesleri yükselir ve yurt genelinde yas ilan edilir. Bayraklar yarıya iner ve ulu önder adına bir dakika boyunca saygı duruşuna geçilir. Diğerki dönemlerden farklı olarak bu sene covid-19 nedeniyle Anıtkabir’e toplu bir ziyaret yapılmayacak gibi gözüküyor.

 

10 KASIM TARİHİNDE YAPILACAK ORGANİZYONLAR

10 Kasım, Atamızın ölüm yıl dönümünde siyasi liderlerin katılımı ile Anıtkabire ziyaret gerçekleştirilecek, okunacak olan İstiklal Marşı’ nın ardından mozoleye çelenk bırakılacak.

 



Son Güncelleme: 26.10.2020 17:50
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