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10 Kasım koronavirüs vakaları açıklandı! Ağır hasta sayısı 3 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Kasım tarihli koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Son açıklanan verilere göre bugün vaka sayısı 2 bin 529 olurken ağır hasta sayısı 3 bini geçti.

10 Kasım 2020 Salı 19:44
10 Kasım koronavirüs vakaları açıklandı! Ağır hasta sayısı 3 bini geçti
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Koronavirüs ile mücadele süreci tüm tedbir ve önlemler ile sürerken hastalık hızla yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Kasım tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. 


Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan toplam test sayısı 146 bini aşarken günlük vaka sayısı 2 bin 529 oldu. Böylelikle toplam test sayısı 15,5 milyona yaklaşırken tespit edilen vaka sayısı 399 bini aştı.

Hastalığa yakalanıp yaşam mücadelesinin kaybeden kişi sayısı ise bugün 87 kişi daha arttı ve toplam vefat sayımız 11 bin 59 kişi oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada hastanelerde tedavi göre ağır hasta sayısının 3 bini geçtiğini söyledi bu sayının azaltılması gerektiğine vurgu yaptı.

10 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 10.11.2020 19:44
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