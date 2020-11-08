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10 Kasım hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Her sene olduğu gibi 2020 senesinde de Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk rahmetle anılacak. Diğer yandan 10 Kasım tarihinde resmi tatil uygulanıp uygulanmadığı vatandaşlarca merak ediliyor.

08 Kasım 2020 Pazar 21:11
10 Kasım hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği tarih olan 10 Kasım’da tüm Türkiye onu hüzün içinde anmaktadır. Ülkemizde 10 Kasım günü saat 09.05’te tüm hayat durmakta, bir dakikalık saygı duruşu ile Ata’mız anılmaktadır.

2020’de 10 Kasım Hangi Güne Geliyor?


Her sene olduğu gibi 2020 senesinde de 10 Kasım gününde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anılmaya devam edecek. Ankara’ya binlerce insan akın edecek ve Anıtkabir’de Ata’yı ziyaret edecekler. 2020 senesinde 10 Kasım günü Salı gününe denk geliyor. Salı gününde binlerce insan Anıtkabir’e giderek Atatürk’ü anacak.

10 Kasım Resmi Tatil mi?

10 Kasım tarihinde resmi tatil olacağına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. 10 Kasım’da tüm kamu kurum ve kuruluşları normal çalışma düzenlerinde çalışmaya devam edecekler.



Son Güncelleme: 08.11.2020 21:11
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10 KasımMustafa Kemal AtatürkTatil
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