10 Kasım 2020 ile en anlamlı sözler!

Türk halkı için son derece önemli ve bir o kadarda üzücü olan 10 Kasım Cumhuriyetin kurucusu ve Atamız olan Mustafa Kemal Atatürk’ü anma gününde anlamlı sözler araştırılmaya başladı. Ülkemizi Avrupalıların elinden kurtaran ve Türk toplumuna bir yurt bırakan Mustafa Kemal Atatürk’ü anma gününde yazılmak istenilen anlamlı sözler merak ediliyor. Atatürk’ü anmak için paylaşım yapmak isteyen pek çok kişinin araştırmaları sürüyor.

Vefatının 82. Yılında Türkiye Cumhuriyeti kurucusunu anma törenleri yapılacak. Sadece ülkemizde değil dünyanın pek çok ülkesinde Atamız anılmaktadır. Büyük bir özlem ve büyük bir sevgi ile anılan Atatürk için her yol 10 Kasım’da bayraklar yarıya indirilerek siren sesi eşliğinde saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunuyor. 7’den 77’ye pek çok kişi tarafından anılan Atamız için paylaşımlar yapılıyor.

10 Kasım Atatürk’ü anma günü için anlamlı yazılar

Bütün eserlerin bir imzası vardır. Bu ülkenin imzası da Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ruhun şad olsun.

Mustafa Kemal Atatürk bir siyasi görüş değil ülkenin kurucusu ve kurtarıcısıdır daha ötesidir kısacası.

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

Kasımda aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz bir aşkı anlatır.

Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.

Bu hüzünlü günde kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

‘Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.’

‘Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.’

‘Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…’

‘Atatürk, Türk Milleti’nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.’

‘Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve yeniliklerin sahibi olan Atatürk, fikirleri ile her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır.’