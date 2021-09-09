İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Son Dakika
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Eski MHP Milletvekili koronavirüs ilacını buldu
Son Dakika
Eski MHP Milletvekili koronavirüs ilacını...
Hindistan'da alarm veren Nipah Virüsü nedir, nasıl bulaşıyor?
Son Dakika
Hindistan'da alarm veren Nipah Virüsü...
Aşı olmayan çalışanlar için 6 Eylül’de PCR testi zorunluluğu başlıyor
Aşı olmayan çalışanlar için 6...

10 Eylül’de BİM raflarında olacak indirimli ürünler neler? BİM, 10 Eylül'de vatandaşları yine mutlu edecek

Türkiye’nin en çok tercih edilen süpermarket zincirlerinden birisi olan BİM, 10 Eylül’de vatandaşları yine mutlu edecek gibi görünüyor. İşte 10 Eylül’de BİM raflarında olacak ürünler…

09 Eylül 2021 Perşembe 11:23
10 Eylül’de BİM raflarında olacak indirimli ürünler neler? BİM, 10 Eylül'de vatandaşları yine mutlu edecek
Takip Et:

Ülkemizin en çok tercih edilen süpermarket zincirlerinden birisi olan BİM, her hafta iki kez yayınladığı aktüel ürünler kataloglarıyla vatandaşların yüzünü güldürmeyi başarıyor. Yayınladığı her katalogda kaliteyi ve ucuzluğu vadeden BİM, 10 Eylül 2021 Cuma gününden itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Katalogda yer alan ürünler yine müşteri akımına uğrayacak gibi görünüyor. Salı günü çıkardığı ürünlerle insanları oldukça memnun eden BİM, Cuma günü satışa sunacağı ürünlerle beraber bu memnuniyeti en üst seviye çıkarmayı amaçlıyor.

BİM, 10 Eylül’de Vatandaşları Yine Mutlu Edecek Gibi Görünüyor

BİM, kısa bir süre önce 10 Eylül 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Sevilen market zinciri 10 Eylül’de vatandaşları yine mutlu edecek gibi görünüyor. İşte satışa sunulacak olan ürünler:

- Dijitsu Full HD Smart Linux 43” Televizyon: 2,299 TL

- Dijitsu Full HD Uydu Alıcılı 40” Televizyon: 1,999 TL

- Kütahya Porselen 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı: 399 TL

- Fakir Kaave Türk Kahvesi Makinesi: 299 TL

- Chef’s Mini Çaydanlık: 99,90 TL

- Sarımsak Presi: 7,50 TL

- Chef’s Granit Efektli Sahan: 19,90 TL

- Chef’s Granit Efektli Tava: 19,90 TL

- Glass İn Live Kupa: 24,90 TL

- Glass İn Live Bardak: 34,90 TL

- Bitki Çayı Süzgeci: 19,90 TL

- Glass İn Love Borosilikat Fincan Seti 3’ Lü: 24,90 TL

- Naturalove Bambu Mutfak Seti 12 Parça: 69,90 TL

- Benante Metal Dikdörtgen Tepsi: 39,90 TL

- 3’ Lü Kurulama Bezi: 6,90 TL

- Krema Pompası: 7,50 TL

- Kapaklı Çöp Kovası: 8,90 TL

- Borcam Kare Borcam Tepsi: 27,90 TL

- Paşabahçe 12 Parça Çay Seti: 24,90 TL

- Ahşap Görünümlü Kapaklı Erzak Kabı 700 Ml: 12,90 TL

- Ahşap Görünümlü Kapaklı Erzak Kabı 1200 Ml: 14,90 TL

- Ahşap Görünümlü Kapaklı Erzak Kabı 1700 Ml: 17,90 TL

- Ahşap Görünümlü Silikon Uçlu Fırça Ve Spatula Seti. 17,50 TL

- Ahşap Görünümlü Hamur Porsiyonlayıcı: 24,90 TL

- Plastik Tekli Servis Gereçleri: 9,90 TL

- Beyaz Çizgili Banyo Seti 5 Parça: 99,90 TL

- Kumtel Cam Ankastre Set (Cam Davlumbaz, Cam Ocak, Cam Panel Fırın): 1,599 TL

- Decolove Ralli TV Ünitesi: 199 TL

- Gold Halkalı Cam Avize: 59,90 TL

- Çerçeveli Tablo: 49,90 TL

- Dekoratif Telefon Kulübesi Fener: 69,90 TL

- Retro Masa Üstü Ayna: 49,90 TL

- Cam Kandil: 22,50 TL

- Fakir Buharlı Ütü: 215 TL

- Fakir Buharlı Temizleme Makinesi: 249 TL

- Kadın 2’ Li Eşofman Takımı: 59,90 TL

- Şak Çeşitleri: 14,90 TL

- Kadın Çanta / Cüzdan: 34,90 TL

- Banyo Paspas Seti 2’ Li: 49,90 TL

- Trend Halı 120 X 180 Cm: 89,90 TL

- Trend Halı 80 X 150 Cm: 54,90 TL

- Trend Yolluk 60 X 110 Cm: 34,90 TL

- Desenli Katlanır Sehpa: 69,90 TL

- Pelüş Paspas Çeşitleri. 29,90 TL

- Kaydırmaz Ayak Paspası: 8,90 TL

- Çocuk Masası: 49,90 TL

- Çocuk Sandalyesi: 24,90 TL

- Polisie Oyuncak Mutfak Seti. 129 TL

- Dede 120 Parça Multibloks: 44,90 TL

- Lisanslı Çocuk Pijama Takımı: 29,90 TL

- Enchantimals Karakter Bebekler: 39,90 TL

- Picolo Mondi Sürtmeli Karma İş Makineleri: 14,90 TL

- Lisanslı Müzik Seti: 12,90 TL

- Karma Oyuncak Çeşitleri: 14,90 TL

- 2’ Li Lisanslı Top Çeşitleri: 9,90 TL

- Hikaye Kartları / Hadi Hatırla Oyunları. 12,90 TL

- Okul Öncesi Neşeli Aktiviteler: 4,50 TL

- Atasözü Öyküleri. 4,50 TL

- İlk Okuma Kitaplarım: 4,95 TL

- Telefon Tutucu: 2,50 TL

- Üç Boyutlu Saksı 0,7 L (Farklı Renk Seçenekleri İle): 4,95 TL

- Üç Boyutlu Saksı 1,4 L (Farklı Renk Seçenekleri İle): 5,90 TL

- Üç Boyutlu Saksı 5,3 L (Farklı Renk Seçenekleri İle): 14,90 TL

- Üç Boyutlu Saksı 4,1 L (Farklı Renk Seçenekleri İle): 12,90 TL

- Üç Boyutlu Saksı 7,3 L (Farklı Renk Seçenekleri İle): 17,90 TL


Son Güncelleme: 09.09.2021 11:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BİMSüpermarket10 Eylül Aktüel ürünler Kataloğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaça kadar çalışıyor? 2021 Güncel eczane açılış ve kapanış saatleri
Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaça kadar çalışıyor? 2021 Güncel eczane açılış ve kapanış saatleri
İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı?
İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı?
Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir? Son dakika Palu ailesi davasında kararı
Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir? Son dakika Palu ailesi davasında kararı
Türkiye'de kaç EYT'li kaç kişi var?
Türkiye'de kaç EYT'li kaç kişi var?
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2021 Cuma burçları neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2021 Cuma burçları neler bekliyor?

Popüler Haberler

Eylül 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 9 Eylül 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller listesi
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Facebook akıllı gözlük fiyatı ne kadar?
Endişelendiren uyarı! Dünya aylarca internetsiz kalabilir!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin adı değişti! İlk tanıtım izleyici karşısına çıktı
Gönül Dağı ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı
Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi yayın tarihi!
9 Eylül 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 9 Eylül Perşembe at yarışı programı
TJK 8 Eylül 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaça kadar çalışıyor? 2021 Güncel eczane açılış ve kapanış saatleri
Arnavutluk’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Arnavutluk asgari ücret fiyatları
Gürcistan’a nasıl gidilir? 2021 Gürcistan'daki meşhur yemekler neler? Hayat pahalılığı nasıl?
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ve ne kadar ödenecek? 2021 Kurban bayramı ikramiye miktarları
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
Ortaokulda kaç ders var hangi dersler var? Ortaokul seçmeli dersler hangileri?
Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir? Son dakika Palu ailesi davasında kararı
Laleli Taş Han kime satıldı, otel mi olacak?
VGM 2021-2022 burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM başvurusu nasıl yapılır?
2021 SGDP Kesinti ne kadar? Tescil kaydı sorgulama işlemleri
Türkiye'de kaç EYT'li kaç kişi var?
İBB 1200 TL destek avans başvuru nedir, başvuru şartları nedir? 1200 TL destek avansı kimler alabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.