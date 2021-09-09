10 Eylül’de BİM raflarında olacak indirimli ürünler neler? BİM, 10 Eylül'de vatandaşları yine mutlu edecek

Ülkemizin en çok tercih edilen süpermarket zincirlerinden birisi olan BİM, her hafta iki kez yayınladığı aktüel ürünler kataloglarıyla vatandaşların yüzünü güldürmeyi başarıyor. Yayınladığı her katalogda kaliteyi ve ucuzluğu vadeden BİM, 10 Eylül 2021 Cuma gününden itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Katalogda yer alan ürünler yine müşteri akımına uğrayacak gibi görünüyor. Salı günü çıkardığı ürünlerle insanları oldukça memnun eden BİM, Cuma günü satışa sunacağı ürünlerle beraber bu memnuniyeti en üst seviye çıkarmayı amaçlıyor.

BİM, 10 Eylül’de Vatandaşları Yine Mutlu Edecek Gibi Görünüyor

BİM, kısa bir süre önce 10 Eylül 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Sevilen market zinciri 10 Eylül’de vatandaşları yine mutlu edecek gibi görünüyor. İşte satışa sunulacak olan ürünler:

- Dijitsu Full HD Smart Linux 43” Televizyon: 2,299 TL

- Dijitsu Full HD Uydu Alıcılı 40” Televizyon: 1,999 TL

- Kütahya Porselen 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı: 399 TL

- Fakir Kaave Türk Kahvesi Makinesi: 299 TL

- Chef’s Mini Çaydanlık: 99,90 TL

- Sarımsak Presi: 7,50 TL

- Chef’s Granit Efektli Sahan: 19,90 TL

- Chef’s Granit Efektli Tava: 19,90 TL

- Glass İn Live Kupa: 24,90 TL

- Glass İn Live Bardak: 34,90 TL

- Bitki Çayı Süzgeci: 19,90 TL

- Glass İn Love Borosilikat Fincan Seti 3’ Lü: 24,90 TL

- Naturalove Bambu Mutfak Seti 12 Parça: 69,90 TL

- Benante Metal Dikdörtgen Tepsi: 39,90 TL

- 3’ Lü Kurulama Bezi: 6,90 TL

- Krema Pompası: 7,50 TL

- Kapaklı Çöp Kovası: 8,90 TL

- Borcam Kare Borcam Tepsi: 27,90 TL

- Paşabahçe 12 Parça Çay Seti: 24,90 TL

- Ahşap Görünümlü Kapaklı Erzak Kabı 700 Ml: 12,90 TL

- Ahşap Görünümlü Kapaklı Erzak Kabı 1200 Ml: 14,90 TL

- Ahşap Görünümlü Kapaklı Erzak Kabı 1700 Ml: 17,90 TL

- Ahşap Görünümlü Silikon Uçlu Fırça Ve Spatula Seti. 17,50 TL

- Ahşap Görünümlü Hamur Porsiyonlayıcı: 24,90 TL

- Plastik Tekli Servis Gereçleri: 9,90 TL

- Beyaz Çizgili Banyo Seti 5 Parça: 99,90 TL

- Kumtel Cam Ankastre Set (Cam Davlumbaz, Cam Ocak, Cam Panel Fırın): 1,599 TL

- Decolove Ralli TV Ünitesi: 199 TL

- Gold Halkalı Cam Avize: 59,90 TL

- Çerçeveli Tablo: 49,90 TL

- Dekoratif Telefon Kulübesi Fener: 69,90 TL

- Retro Masa Üstü Ayna: 49,90 TL

- Cam Kandil: 22,50 TL

- Fakir Buharlı Ütü: 215 TL

- Fakir Buharlı Temizleme Makinesi: 249 TL

- Kadın 2’ Li Eşofman Takımı: 59,90 TL

- Şak Çeşitleri: 14,90 TL

- Kadın Çanta / Cüzdan: 34,90 TL

- Banyo Paspas Seti 2’ Li: 49,90 TL

- Trend Halı 120 X 180 Cm: 89,90 TL

- Trend Halı 80 X 150 Cm: 54,90 TL

- Trend Yolluk 60 X 110 Cm: 34,90 TL

- Desenli Katlanır Sehpa: 69,90 TL

- Pelüş Paspas Çeşitleri. 29,90 TL

- Kaydırmaz Ayak Paspası: 8,90 TL

- Çocuk Masası: 49,90 TL

- Çocuk Sandalyesi: 24,90 TL

- Polisie Oyuncak Mutfak Seti. 129 TL

- Dede 120 Parça Multibloks: 44,90 TL

- Lisanslı Çocuk Pijama Takımı: 29,90 TL

- Enchantimals Karakter Bebekler: 39,90 TL

- Picolo Mondi Sürtmeli Karma İş Makineleri: 14,90 TL

- Lisanslı Müzik Seti: 12,90 TL

- Karma Oyuncak Çeşitleri: 14,90 TL

- 2’ Li Lisanslı Top Çeşitleri: 9,90 TL

- Hikaye Kartları / Hadi Hatırla Oyunları. 12,90 TL

- Okul Öncesi Neşeli Aktiviteler: 4,50 TL

- Atasözü Öyküleri. 4,50 TL

- İlk Okuma Kitaplarım: 4,95 TL

- Telefon Tutucu: 2,50 TL

- Üç Boyutlu Saksı 0,7 L (Farklı Renk Seçenekleri İle): 4,95 TL

- Üç Boyutlu Saksı 1,4 L (Farklı Renk Seçenekleri İle): 5,90 TL

- Üç Boyutlu Saksı 5,3 L (Farklı Renk Seçenekleri İle): 14,90 TL

- Üç Boyutlu Saksı 4,1 L (Farklı Renk Seçenekleri İle): 12,90 TL

- Üç Boyutlu Saksı 7,3 L (Farklı Renk Seçenekleri İle): 17,90 TL