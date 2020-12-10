10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 30 bin 424

Geçtiğimiz hafta alınan kısıtlamaların vaka sayılarına etkisi merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Aralık koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

Açıklanan resmi rakamlara göre test sayısındaki artış göze çarptı, son 24 saat içinde hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 206 bin 202 olurken, hastalık tespit edilen kişi sayısı 30 bin 424 oldu. Test sonucu pozitif çıkan kişilerden 5 bin 918 kişi ise tedavileri için hastaneye yatırıldı.

Öte yandan hastalık can almaya devam ediyor. Son 24 saat içinde hastanelerde koronavirüs tedavisi gören 220 hasta hayatını kaybetti.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada geçtiğimiz haftalarda alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladıklarını ve ağır hasta sayısındaki artış hızının azalmaya devam ettiğini vurguladı.

10 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI