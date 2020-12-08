1 yaşında yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu

Akıllara durgunluk veren olay Aydın Karpuzlu'da yaşandı.

17 YIL SONRA KURTULDU

İlçede yaşayan 18 yaşındaki Gözdenur Akdağ, 1 yaşındayken kardeşiyle birlikte oyun oynarken bir anlık dikkatsizliği sonucuyi yuttu. Gözdenur Akdağ'ın ailesi bu olay sonrasında Akdağ'ı hemen devlet hastanesine götürdü. Yapılan tetkik muayeneler sonucu başlanan tedavi 2 yıl sürdü ve doktorlar iğnenin düştüğünü belirterek tedaviye son verdi.

Şimdilerde 18 yaşında olan genç kız geçtiğimiz aylarda karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Hastaneden yapılan inceleme ve tetkikler sonucu Akdağ'ın kanında iğne tespit edildi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye başlandı. Genç kızın tedavi sonunda iğnenin alınması için gerekli ameliyatın burada yapılamaması üzerine, dün operasyon ydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı.Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yılmaz'ın başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği 2 saat süren operasyonun sonunda Akdağ'ın kanındaki toplu iğne çıkartıldı.Yılmaz, İğnenin bunca zaman yağ dokusu içerisinde gizlendiğini ve bağırsağı delmesine rağmen hastanın şanslı olduğunu belirtti.