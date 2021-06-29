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1 Temmuz sonrası neler yasak neler serbest? 1 Temmuz Genelgesi kararları

Yeni normalleşme döneminin başlamasına az bir süre kala vatandaşlar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni genelgenin ayrıntılarını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan genelgede çalışma saatlerinden toplu ulaşıma kadar pek çok merak edilen konunun cevabı yer aldı. Peki şehirlerarası seyahat kısıtlaması devam edecek mi? Mekanlara girişte HES kodu sorulacak mı?

29 Haziran 2021 Salı 17:56
1 Temmuz sonrası neler yasak neler serbest? 1 Temmuz Genelgesi kararları
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Yeni normalleşme sürecinin başmlasına az bir süre kala vatandaşlar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni kararların detaylarını merak etmeye başladı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan genelgede çalışma saatlerinden toplu ulaşıma kadar pek çok merak edeilen konunun cevabı yer aldı. Peki şehirlerarası seyehat kısıtlaması devam edecek mi? Mekanlara girişte HES kodu sorulacak mı? Konser ve festivaller serbest olacak mı? İşte merak edilenler... 

Şehirlerarası seyehat kısıtlaması devam edecek mi? 

Hayır. Pazartesi- Cumartesi günleri arasından saat 22.00 ile 05.00 arasında pazar günleri ise tam gün şeklinde uygulanan sokağa çıkması yasağı ile beraber şehirlerarası seyahat yasağı sona erecektir.

İş yerlerinin saat kısıtlaması devam edecek mi?

Hayır. İş yerleri genelge kapsamında düzenlenen yeni saatler arasında faaliyet gösterecek.

Eğlence mekanları, sinema salonları, kapalı yüzme havuzları açılacak?

Evet. Açık yüzme havuzlarının faaleyete geçmesi 1 Haziran'daki genelge ile olmuştu. Ancak yeni genelge ile kapalı olan yüzme havuzları da faaliyet gösterebilecek.

Daha önce kapalı olan sinema salonlarıı hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri açılacak.

Ancak genelge kapsamında açıklananlananlara göre bu iş yerleri ve konaklama tesislerinde saat 24.00'dan sonra canlı müzik yayını yapılmayacak.

İş yerleri belirtilen saatler arasında müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.

Mekanlara girişte HES kodu sorulacak mı?

Evet. Restoran, kafe gibi yeme içme mekanlarına girerken "ateş ölçme, Hes Kodu, maske takmak" önlemlerine devam edilecek.

Masalar arası uzaklık ise 1,5 metre şeklinde olacak. Aynı masada oturan kişi sayısında da sınırlandırılma bulunmayacak.

Taş ve Kağıt oyunları oynanabilecek mi?

Evet. Kahvehane ve kıraathanelerde taş kağıt oyunları serbest olacak. İşletmelerdeki masa arası uzaklık ise 1.5 metre olacak. Mekandaki müşteriler ise maske takacak.

Nargile kafeler açılacak mı?

Hayır. Konaklama tesisleri, kafaler gibi pek çok mekanda nargile servisi yapılmayacak.

Konser ve festivaller serbest mi?

Evet. Konserler ve festivaller kişi başı asgari açık aanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare  yer ayrılarak yapılabilecek.

Gerçekleştirilen etkinliklere Salgın Yönteimi ve Çalışma Rehberi kapsamında yer aalan kural ve tedbirlere uyulmak kaydıyla izin verilecek.

Toplu taşımada yolcu sınırı devam edecek mi?

Yeni genelge kapsamınad 1 Temmuz tarihinden itibaren şehir içi ve şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarında yolcu ve koltuk sınırlaması kaldırılacak, maske zorunluluğu devam ederken ayakta yolcu alınabilecek.

65 yaş üzeri kişiler ve 18 yaş altı gençler de ehir içi toplu taşımaları saat sınırlaması olmadan kullanabilecek.

Kamu kurumlarının çalışma düzeni normale dönecek mi?

Evet. Eski genelge ile uygulanan saat 10.00-16.00 arasındaki mesai uygulaması sona erecek ve normal mesai saatine dönülecek.

Kamu kurum ve kuruluşların günlük çalışma saatinin başlangıç ve bitiş saatleri ile öğle saatleri, bölge ve hizmetlerin türüne göre valilikler tarafından belirlenecek.

Nikah ve düğünlerde kişi sınırlaması olacak mı?

Hayır. Yapılacak olan nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde bulunan kişi başına 6 metrekare yer bulunması koşulu olacak ve katılımcı sayısında sınırlandırma olmayacak.

15 Haziran'dan bu yana nikahlarda yiyecek ve içecek ikramı yapılabiliyordu.

Bu uygulama devam edecek fakat yeni genelge ile saat 24.00'dan sonra canlı müzik uygulamasına izin verilmeyecek.

Mangal yakmak serbest olacak mı?

Evet. Mangal yakmak, piknik ve mesire alanlarına gitmek gibi uygulamalar merekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılabilecek.

Piknik alanlarında yer alan masalar arası uzaklık ise en az 3 metre olacak. Böylece mangal yakılabilecek.


Son Güncelleme: 29.06.2021 17:56
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Anahtar Kelimeler:
1 TemmuzKararYasakGenelge
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