1 Ocak 2021 resmi tatil mi, eczaneler açık mı, kapalı mı?

2020 yılının bitmesine az bir süre kaldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00’de başlayacak.
Eczanelerin yanı sıra 1 Ocak tarihinde hastane ve poliklinikler açık olmayacak. Ancak acil servisler açık kalacak. Hastanelerin yanı sıra sağlık ocakları da yönetmelik kapsamında resmi tatil günlerinde sabah 09:00 ile 12:00 arasında açık olacak.
1 Ocak tarihinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Ancak Bim, Şok ve A101 gibi market zincirleri öğleden sonra hizmet verecek. Bu yıl 31 Aralık tarihinde 2020 yılının son günü olacak ve 1 Ocak Cuma günü resmi tatil olacak.
Son Güncelleme: 28.12.2020 22:31