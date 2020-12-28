1 Ocak 2021 resmi tatil mi, eczaneler açık mı, kapalı mı?

2020 yılının bitmesine az bir süre kaldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00’de başlayacak.

Yılbaşına az bir süre kala merak edilen konulardan biri delerin açık olup olmadığı oldu. Bilindiği gibi ülkemizde 1 Ocak tarihi resmidir. Resmi tatil olması nedeniyle eczanelerde kapalı olacak. Ancak her resmi tatil de olduğu gibi nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşların bölgelerinde açık olacak nöbetçi eczanelerden hizmet alması isteniyor.

Eczanelerin yanı sıra 1 Ocak tarihinde hastane ve poliklinikler açık olmayacak. Ancak acil servisler açık kalacak. Hastanelerin yanı sıra sağlık ocakları da yönetmelik kapsamında resmi tatil günlerinde sabah 09:00 ile 12:00 arasında açık olacak.

1 Ocak tarihinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Ancak Bim, Şok ve A101 gibi market zincirleri öğleden sonra hizmet verecek. Bu yıl 31 Aralık tarihinde 2020 yılının son günü olacak ve 1 Ocak Cuma günü resmi tatil olacak.