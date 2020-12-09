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1 Ocak 2021 hava nasıl olacak? 2021 Yılbaşında hava nasıl olacak, kar yağar mı?

2021 1 Ocak günü hava nasıl? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında tatil planları havadan dolayı iptal olur mu? 2021 yılına girmeye hazırlanan vatandaşlar yılbaşında havanın nasıl olacağını araştırıyorlar

09 Aralık 2020 Çarşamba 15:25
1 Ocak 2021 hava nasıl olacak? 2021 Yılbaşında hava nasıl olacak, kar yağar mı?
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Yılbaşı Günü Hava Nasıl Olacak?

Yılbaşında 1 günlük resmi tatil uygulanmasından dolayı hafta sonu da dahil edileceğinden koronavirüs olmasından dolayı vatandaşlar tatil planı yapmaya başladılar. Koronavirüs tedbirlerinden dolayı yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmazsa vatandaşların tatil planları iptal olmayabilir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınacak olan 1 Ocak 2021 gününü hava durumu belli olacaktır.

2020’nin Mart ayından bu yana etkisini devam ettiren koronavirüse rağmen vatandaşlar tatil planı yapıyor. İnsanlar için tatil söz konusu olduğunda akan sular durmaktadır.

2020 yılına veda etmeye çok az bir zaman kalmasından dolayı 2021 yılının ilk günündeki hava durumu herkes tarafından merak ediliyor. Yeni yıla evinde girecek olan kişiler için hava durumu pek bir anlam ifade etmese de tatil planı yapacak kişiler için önemli bir konudur. Yeni yılda kayak tesislerinde vakitlerini geçirmeyi planlayan vatandaşlar kar yağısını ve kayak merkezlerinin kar kalınlıklarını merak ediyorlar. 1 Ocak 2021 gününün henüz hava durumu belirtilmemiştir.



Son Güncelleme: 09.12.2020 15:25
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Yılbaşı1 Ocak 2021 Hava DurumuYılbaşı Tatili
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