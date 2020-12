1 Ocak 2021 hastaneler, sağlık ocakları açık mı?

Dünya ve Türkiye için aşırı derecede çetin geçen 2020 senesinin bitmesine çok az bir vakit kalmıştır. 2020 senesinde yılbaşı, yani 31 Aralık 2020 tarihi Perşembe gününe denk gelmektedir. Vatandaş ise 1 Ocak 2021 tarihinde sağlık ocakları ve hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor.

1 Ocak 2021 tarihinde Hastaneler açık mı?

Hastaneler yeni yılın ilk gününde, yani 1 Ocak 2021 tarihinde resmi tatil olmaktadır. Yani 1 Ocak için randevulu hasta ve normal hasta kabulleri yapılmayacaktır. Devlet ve özel hastaneler ise yılbaşı gününde acil servislerini açık tutmaktadır. Lakin acil olmayan durumların dışında hastane personelleri izin yapacaktır.

1 Ocak 2021 sağlık ocakları tatil yapacak mı?

1 Ocak 2021 tarihinin resmi tatil sayılmasından dolayı, sağlık ocakları hizmet vermeyecektir. Yani sağlık ocakları tatil yapacaktır.

31 Aralık günüde resmi tatil olarak sayılmakta mı?

Bu sene Perşembe gününe denk gelmekte olan 31 Aralık 2021, yarım güne ya da resmi bir tatile tabi tutulmamaktadır. 1 Ocak tarihi ise resmi tatil olarak sayılmaktadır. 31 Aralık’ın tatil olmamasının bir diğer nedeni ise mevzuatta belirtilmediğinden dolayıdır.

PTT ve kargo yılbaşında hizmet vermeye devam edecek mi?

PTT’den ve kargo firmaları tarafından herhangi bir açıklama yapılmasa da çoğu insan yeni senenin ilk gününün resmi tatil olmasını beklemektedir. Bu çerçevede resmi bir kurum olarak sayılmakta olan Posta ve Telgraf Teşkilatı(PTT) da yılın ilk gününde resmi tatil yapacak ve çalışma gününe bir günlük ara verecektir. Kargo firmalarınınsa yine kural dahilinde senenin ilk gününü tatil ilan etmesi beklenmektedir. Lakin bazı kargo şirketlerinin, firma politikası sebebiyle yılın ilk günü yarı zamanlı hizmet verme durumu da bulunmakta.

Yılbaşı için kutlama mesajı!

• Beyaz beyaz kar taneleri, yaşanmıştır yaşananlar geçmişte. Bırak örtsün beyazlıklar hataların üstünü. Yepyeni bir geleceğe başlayalım biz bize sıfırdan… 2021

yılınız kutlu olsun!

• Bütün yıllar bir ayrı güzel. 2021 senesi ise hayatınızda unutamayacağınız anlar yaşatsın, yeni yılınız neşeyle dolsun.

• Hayal kurmadan büyük şeylerin altına imza atılmaz. 2021 senesinde her şeyin düşlediği gibi olması dileğiyle.

• Bize ait olan tek şey yaşamayı öğrenmek için elimizdeki küçük süre. Yani bizim yoğrularak hayatta kalmayı öğrenmemizdir. Önümüzdeki seneler bizi

güçlendirecek, yeni yıla ilk adım. 2021 seneniz kutlu olsun. güçlendirecek, yeni yıla ilk adım. 2021 seneniz kutlu olsun.

• Hiçbir hatası olmayan insan, hayatta hiçbir şey yapmamış olan insandır. 2021 senesinde hatalarınızın azalması ve başarılarınızın artması dileğiyle, iyi yıllar…

• Yeni senede; hayattan keyif almayı öğrenmek, sevgiyi yaymak ve keşkelere düşmemek için iki ile çarp hayallerini. Bu yıl zamanını ayır tüm düşlerine. İyi

seneler…

• Yeni senenin bütün insanlara, bütün ülkelere barış ve mutluluk katması dileğiyle mutlu yıllar!

• Yaşamıma tekrar hoş geldin canım. Uyandığım her gün varlığını bilmek ile huzur doluyor kalbim ve her gün daha fazla hissediyorum mutluluğumu tüm

vücudumda. Sesini işittiğim her gün yepyeni güzel bir müzik keşfetmişim gibi, kokunu çektiğim her an cennetin çimlerine yatmışım gibi… Senin varlığınla gelen

her gün dünyada yaşayabileceğim en güzel gün sevgilim. Bu yılbaşını birlikte geçirmekteyiz ve sen varsan bilirim ki her gün aynı güzel. Elin elimden, gözlerin

gözlerimden ayrılmadan başlayacağız yeni günlere. Senin varlığın, var kılıyor beni. Yanımda olduğun her dakika için teşekkürler sevgilim. Daha sevgi dolu daha

şehvetli zamanlar diliyorum bu yıldan. Seni seviyorum…

• Nerede hayata dair bir iz varsa, orada umut ışıldamaktadır. Yeni senede de bütün umutların başarıya ulaşsın. İyi yıllar!

• Bize verilen sürenin çoğunu gücümüzün yetemeyeceği şeyleri istemek ile geçirdiğimiz söylenir. Oysa var olan gücümüz bütün zamanları zorlayacak seviyededir.

Tek yapmamız gerekense dostlara ve kendimize inanmaktır. Yeni senede inancınızın artması ve mutluluklar yaşamanız dileğiyle.

• Dünyada değişim istiyorsan kalbine güven, arkadaşlarına inan, sevgini kabullen. Yeni sene başarılarının anahtarı olsun ve tüm kapıları aralasın. İyi yıllar!

• En yararsız gün hiç kahkaha atılmayan gündür. Yeni seneniz kahkahalar ile geçsin.

• Başarısızlık sizi düş kırıklığına uğratabilir lakin sizi güçsüz kılmaz. Neden mi? Çünkü siz güçsüz olmaya tahammül göstermeyeceksiniz. Eğer gösterirseniz her

şeyin sonu gelmiş demektir. 2021 senesi ülkemiz, ailemiz ve herkes için mutluluk kaynağı olsun.

• Mutlu insanlar… sevgisi ve kendine güvenidir onları mutlu yapan. Sevgidir bütün kapıları aralayan, 2021 senesi böyle güzelliklerle dolu olsun.

• Ho ho ho! İyi seneler! Yeni senelerde sevgi ve sevenler eksik olmasın!

Yılbaşı ve Noel arasında fark var mı? Nedir bu fark?

Yılbaşı veya yeni senenin gelişini kutlama etkinliği milattan öncelere kadar gitmektedir. Tarihçiler yeni senenin gelişinin ilk kutlamasının; Roma İmparatoru Julius Sezar tarafından yapıldığını öne sürmektedir. Daha sonrasında ise dünya üzerinde yaygın bir şekilde kullanılan Miladi takvime göre yeni senenin geliş tarihi belirlenmiştir. Yani Ocak ayının 1’i. Öte yandan Noel’de kutlanmakta olan Hz.İsa’nın doğumudur. Yani yılbaşı ve Noel birbirinden farklıdır lakin tarihleri çok yakındır. Bu nedenle Avrupa’da bu iki bayram birleştirilerek kutlanır.