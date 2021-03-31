1 Nisan şakası nasıl ortaya çıkmıştır, neden şaka yapılır? 1 Nisan şakasının kökeni

1 Nisan gününün ortaya çıkışı öncellikle Fransızlara göre M.Ö Roma İmparatoru Sezar’ın yaşadığı yıllara denk gelmektedir. Rivayetlere göre İmparator Sezer M.Ö 46 yılında takvimin başlangıcını Ocak ayı olarak ilan etti daha sonra 16.yüzyıl tarihinde ise Avrupa’da takvim başlangıcı ocak değil bahar aylarının başlangıcı yani mart ayının 25’i olarak kullanıldı.

1 Nisan’ın kökeni

Takvimin değişmesinden sonra halk bu kararı protesto etti ve eski düzenin geri gelmesini istedi. Fransa Kralı Charles aldığı kararda ciddiydi. O zamanların iletişim koşulları yetersiz kalmasından kaynaklı birçok olumsuz etken bir araya geldi. Kral Charles’in kararını proteste eden halk ise 1 Nisan’da partiler düzenledi ve birbirlerine hediye verdi. Yeni takvime belli bir kesim protesto ederken bazıları da bu karara uyuyordu bu yüzden diğer halk onlara ‘1 Nisan aptalları’ diyordu. Bütün aptalların günü olarak kabul edilen bu tarihte insanlar birbirlerine hediye vermeye devam ediyor, gerçek olması mümkün olmayan haberler üretmeye devam ediyordu. Aradan yıllar geçti ve tekrar takvim başlangıcı ocak ayı seçildi. Fransızlar ise 1 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği etkinliklere devam etti. Kendi kültürlerinden bir parça gibi her nisan ayında bu kültür devam etti. Zaman değiştikçe bu kültür zenginleşti ve birçok kişiye yayıldı. Bu geleneğin yaygınlaşması İngiltere’ye 2 yüzyıl kadar sürdü. Amerika ve daha sonra bütün dünyaya bu gelenek yayıldı.

Fransızlar ‘Nisan balığı’ kavramı ise Fransa’da o yıllar balık avının yasak olduğu görüldü. Bu yüzden balık avcılarını şaka bazlı kandırmak için ‘Nisan Balığı’ diyerek kandırmaya çalışıyorlardı. Çiroz ringa balıklarını atmaları sonucunda bu şaka kavramı ortaya çıktı. Fransa’da halen balık şeklinde çikolatalar, kâğıttan balık figürleri gibi şakalar devam etmektedir.

1 Nisan nedir?

1 Nisan hikayesi genellikle şu şekilde anlatılır; 15.yüzyılın sonlarına doğru Haçlı ordusu İspanya’da bulunan Endülüs Müslümanlarının ‘Gınata’ adlı son kalesini kuşatır. Kuşatma uzun sürmesinden kaynaklı komutan kaleyi bir an önce kuşatmak için farklı taktikler geliştirir. Rivayete göre en son komutan, 31 Mart gecesi kalenin tepesine çıkarak bir elinde Müslüman aleminin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim, diğer elinde Hristiyanların kutsal kitabı İncil’i alarak halka şöyle seslendi. “Şu iki kitap üzerine yemin ederim ki, teslim olursanız bu akşam size bir şey yapmayacağım" der. Komutanın sözünü duyan Müslümanlar ise kaleyi teslim eder. Ardından komutan bütün Müslümanların öldürülmesi için emir verir. Müslüman askerler ise ‘öldürmeyeceğinize dair söz vermiştiniz’ demesi üzerine Haçlı ordusunun komutanı: ‘benim sözüm size dün akşam içindi, bugün için size bir sözüm yoktur.’ cevabını verir. Bütün Müslümanlar orada şehit edilirken Hristiyanlar için ‘hile günü’ olarak bilinir. Maalesef günümüzde Müslümanların Haçlı ordusu tarafından katledilen şehitlerimiz günümüzde bilinçsizce 1 Nisan şakası olarak kutlamaktadır.

1 Nisan’da Müslüman askerlerimiz Hristiyanlar tarafından katledildiği için onların ‘hile günü’ olarak bilinmektedir. Rivayete göre Müslümanların son kalesi Gınata 2 Ocak 1492 tarihinde düşüşü biliniyor. Hikâye gerçekçi olmayıp tam sebebi bilinmese de ‘Şaka Günü’ Fransa’da ISDD’lerin kutladığı gelenek olarak biliniyor. Gabriella Kalapes bu konu hakkında birçok teorisi bulunurken halk arasında yaygın olanlarda vardır.

Associated Press Ajansı ABD’deki konu ile alakalı teorileri yalanladı. O zamanın bir soytarının kral oluş hikayesi göz önündeydi. ‘Eşek şakası’ olarak bilinen bu tarihte insanlar birbirlerine anlamsızca imkânı bulunmayan şakalarda bulunuyordu. Kansas üniversitesi ise calerıdar of Diversity yani ‘Farklılıklar Takvimi’ olarak kabul etti. Roma İmparatoru Jül Sezar ise Jülyen takvimine göre yeni yıl 25 Mart- 1 Nisan olarak kutlanırken 1 Ocak tarihine alındı. Bu düzenlemeye alışamayan kişiler ise 1 Nisan’da çeşitli şakalar ve partiler hazırladı.

Diğer ülkelerde Nisan 1 şakası

Nisan 1 şakası Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya gibi ülkeler gibi dünyanın birçok yerinde tanınıp kutlanmaktadır. Pagan kültürüne göre Fous bayramı Antik Roma da ise Hilarya adı altında kutlanmaktadır. Hindistan’da bu bayram 31 Mart olarak kutlanırken, İngiltere’de Nisan Fools, Day yanı Nisan Kaçıklar günü olarak tam tarihinde kutlarlar.

Türkiye’de 1 Nisan şakaları

Türkiye’de Nisan 1 şakaları genellikle öğrencilik döneminde okullarda eğitim görülen yerlerde daha çok kutlanmaktadır. Gençler birbirlerine şaka yaparak kandırmaya çalışırlar. Okullarda genellikle sınıf öğretmenlerine yönelik şakalar yapılır ve küçük yaş gruplarında ki öğrencilerin sınıfları değiştirilir. En yaygın etkinlik bu olarak görülürken 1 Nisa şakaları Türkiye’de çok fazla etkisi görülmemektedir. Ülkemizde o kadar etkili olmayan bu tarih, diğer günler kadar albenisi yoktur. Şaka malzemeleri satan dükkanlar için bir nebzede olsa hareketlilik olabilir.