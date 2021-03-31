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1 Nisan şakaları 2021 - En eğlenceli ve komik Nisan 1 şakaları

1 Nisan yaklaşıyor. 1 Nisan Şaka günü olarak kutlanmaktadır. 1 Nisan da birçok insan arkadaşlarına ve yakınlarına 1 Nisan şakaları yapıyor. Vatandaşlarımız komik 1 Nisan şakalarını araştırıyor.

31 Mart 2021 Çarşamba 09:12
1 Nisan şakaları 2021 - En eğlenceli ve komik Nisan 1 şakaları
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1 Nisan yaklaşıyor. 1 Nisan’da birçok kişi sevdiklerine ve yakınlarına çeşitli şakalar yapmaktadır. Çünkü 1 Nisan tarihi şaka günü olarak kutlanmaktadır. Vatandaşlarımız komik 1 Nisan şakalarını araştırıyor. Sizlerde bu haberimizi okuyarak komik 1 Nisan şakalarını öğrenebilirsiniz. Bu haberimizde öğreneceğiniz şakaları okulda, evde, iş yerinde veya başka bir ortamda sevdiklerinize ve tanıdıklarınıza yapabilirsiniz. Bu şakalar kırıcı şakalar değildir.

Bisküvi Arasına Diş Macunu

Kremalı bir bisküvi alın. Bu bisküviyi birkaç parçaya bölün ve aralarına diş macunu sıkın. Tıpkı normal bir bisküvi paketiymiş gibi sırayla dizin. Sonrasında yanınıza gelen arkadaşlarınıza bu bisküviden ikram edin. Siz normal bir şekilde normal bisküvileri yerken tadının normal olduğunu söylerken, macunu bisküvi yiyen kişi bu ne biçim bisküvi diyecektir. Sonrasında bunun komik bir 1 Nisan şakası olduğunu söyleyebilirsiniz.

Kalabalık Ortam Şakası

Kalabalık ortamlarda bir şaka yapmak istiyorsanız klasik olan bazı şakalar vardır. Üç veya dört kişi bir araya gelindiği zaman yan yana sokakta yürürken karşınızda bir ip varmış gibi üzerinden geçiyor şekilde bacaklarınızı kaldırmanız karşımızdan gelen kişileri şüphelendirecektir. Birkaç kişinin bu şekilde davranması şakayı daha gerçekçi yapacaktır.

Boyalı Dürbün Şakası

Bir boruyu siyaha boyayın. Boyalı kısmını kendi gözümüze değdirmeden karşı tarafa bakıyormuş gibi yapın. Bu boruyu tıpkı bir dürbün gibi kullanın. Bakarken çok enteresan bir şey gördüğünü söyleyin. Yanınızdaki kişi ne gördüğünüzü merak ederek bu boruyu sizden alacaktır ve o anda eline boya yapışacaktır.

Sıcak Bardak Şakası

Sıcak çay bardağı şakası vardır. Bir masada otururken sıcak bir su ya da çay gelmiştir. Şaka yapacağınız kişiye iki baş parmağını masaya koymasını isteyin. Bardağı da o iki parmağını üstüne koyacağınızı ve onun devrilmemesi gerektiğini söyleyin. Sıcak bardağı koyduğunuzda şaka yaptığınız kişi sıcaktan duramayacak.

Kibrit Kutusunda Böcek

Bir kibrit kutusu bulun. Bunun içerisine siyah yumaktan oluşan tüylü bir cisim koyun. Bu cismi kibrit kutusunun en uzak köşesine bantla yapıştırın. Kibrit kutusu açılırken siyah bir ip gelecektir. Kutu açıldığında içeriden bir böcek çıkıyormuş gibi görülecektir.

Mandalina Şakası

Bir mandalinanın altına bir Türk Lirası büyüklüğünde bir kapak açın. Kapağı sonrasında yerine yerleştireceğiniz için dikkatli bir şekilde kesmeniz gerekiyor. Çay bardağı ile bu delikten biraz meyve alın. Sonrasında açtığınız boşluğa reçel veya mayonez gibi şeyler doldurun sonrasında kapağı kapatın. Şaka yapacağınız kişi mandalinayı soyarken bu kapak açılır ve üstü başı leş olur.

Montaj Şakası

Tanıdığınız kişinin fotomontajını yaparak ona şaka yapabilirsiniz. İyi bir fotokopi çekerek bir gazete manşetini tanıdığınız kişiyi koyabilirsiniz. İlginç bir haber başlığına şaka yapacağımız kişiyi koydunuz takdirde komik olacaktır.

Kusma Şakası

Öncelikle güzel bir melemen yapın. Sonrasında bunu bir şeker poşetine koyun. Bu poşeti ceketinizin cebine koyarak kalabalık bir ortama girdiğinizde mideniz bulanıyor imajı vererek kusma numarası yaparak dışarı çıkartabilirsiniz. Sonrasında poşete koydunuz menemeni yemeye başlarsınız. Herkes bu durumdan iğrenç olacaktır.

Lokum Şakası

Patatesleri tıpkı bir lokum gibi küp şeklinde kesin. Onu una bulayın. Tıpkı bir lokuma benzeyecektir. Sonrasında bunu arkadaşlarınıza yedirin.

Sprey Kutu Şakası

Sprey kutusu alarak suyla doldurun. Sonrasında tanıdığınızın yanına gidin ve yanında hapşırmış gibi yapın. Tam hapşırırken spreyi sıkın. Yüzüne hapşırmış hissi vereceksiniz.

Kayıp Aranıyor

Kayıp aranıyor şakası yapabilirsiniz. Arkadaşınızın fotoğrafını bulun ve altına akli dengesi yerinde değildir, tehlikelidir, ısırabilir, bulan kişilerin insanlık adına aşağıdaki telefonu aramaları rica olunur, kayıp aranıyor şeklinde bir broşür hazırlayın. Bu broşürü tüm binalara ve sokakları yapıştırın.

Tanıdığınız tüm kişileri arayarak kuzu kestiğinizi ve akşam büyük bir ziyafet verdiğinizi söyleyin. Akşam eve geldiklerinde onlara işkembe çorbası içirin. Tanıdığınız birini arayarak ona akşam misafirliğe geleceğinizi söyleyin ama son anda vazgeçin.

Sınıf defterinin arasına siyah iplik yumağı koyun. Öğretmen bu defteri açtığında böcek görmüş gibi olacak ve korkacaktır. Arkadaşınızın sevgilisinin cep telefonunu alın ve arkadaşınıza ayrılık mesajı yazın.

Arkadaşınızın ilginç bir resmini alarak bilgisayarına arka plan resmi yapınız. Sonrasında bilgisayara bağlanarak kamerasından onu izleyebilirsiniz. Bu gerçekten eğlenceli olacaktır.

1 Nisan Şakası Yaparken Dikkat Edin

1 Nisan şakası yaparken dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor. Uzmanlar 1 Nisan sırasında yaşanan heyecana bağlı olarak kalp krizi yaşanabileceğini ifade etti. Konuyla alakalı konuşan uzmanlar bir Nisan’da kötü şakalar olabileceğini, kurbanların heyecan veya stres yaparak kalp krizi geçirebileceğini ifade ediyor. Kalp hastalarına şaka yaparken dikkat etmek gerekiyor. Heyecanın yanı sıra aşırı stres bile kalp krizini tetikler. Damarlarda yırtıklar oluşturabilir. Aynı bir şekilde yaşanan üzüntü ve heyecan Şaka yapılan kişinin bir anda kalp krizi geçirmesine sebep olur. Bu açıdan rahatsızlığı olan kişilere şaka yaparken dikkat edilmesi gerekiyor.

Duyarlı ve sinirli insanlara da şaka yapılmaması tavsiye ediliyor. Sapa yapıldığı sırada kan pıhtılaşır ve ani bir kalp krizini tetikleyebilir. Bu açıdan a tipi sinirli ve duyarlı insanlara şaka yaparken gerçekten dikkat edilmesi lazım.



Son Güncelleme: 31.03.2021 09:12
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Anahtar Kelimeler:
1 Nisanşaka
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