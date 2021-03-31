1 Nisan Şaka Günü nedir? Şaka günü nasıl ortaya çıkmıştır?

1 Nisan Şaka Günü, her sene 1 Nisan’da kutlanmaktadır. Şaka gününde insanların birbirine şaka yapması alışılagelmiştir.

1 Nisan Şaka Günü hakkında farklı din, kültür, inanç ve dillerde efsaneler vardır.

Fransa: 1564 yıılında Fransa Kralı IX. Charles yılbaşını 1 Ocağa aldırır. 1 Nisan’ı yılbaşı olarak kabul edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar gelenek haline gelmiştir.

İngiltere: Nisan Fools Day- Nisan Aptallar Günü

: Gowk veya Cuckoo Günü

Nisan 1 veya Nisan Balığı, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde bilinmektedir.. Nisan 1 ile ilgili diğer bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan'da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır.

1 Nisan nasıl orataya çıktı?

1564 yıılında Fransa Kralı IX. Charles yılbaşını 1 Ocağa aldırır. Öncesinde ise 25 Mart olarak kabul edilmekteydi. Charles’in kararına uyanlar protesto amaçlı kutlamalara devam ettiler. Uymayanlar ise 1 Nisan’ı Aptallar Günü olarak kabul etti. Yıllar sonra 1 Ocak yılbaşı olmaya devam ettikçe Fransızlar da geleneklerine devam ederek 1 Nisan’ı kutlamayı sürdürdü ve böylece dünyaya yayıldı.