1 Nisan Şaka Günü nedir, neden şaka yapılır? 1 Nisan günü en güzel şakalar

Dünya çapında şaka günü olarak bilinen 1 Nisan Şaka Günü için hangi şakaların nasıl yapıldığını, sizin en basit şakalarla insanları nasıl şakalayabileceğinizi anlattık. Yediden yetmişe herkesin birbirine şaka yapmak istediği gün 1 Nisan Şaka Günü'nde hangi şakalar yapılır? İşte detayları...

1 Nisan tüm dünyada geleneksel olarak kahkaha, eğlence ve zararsız şakalar günü olarak kabul edilir. 1 Nisan, diğer ismiyle Nisan Fool's Day, bizi arkadaşlarla iletişimizi kurarken daha dikkatli olmaya yada yaratıcılığımızı ve mizah anlayışımızı sonuna kadar kullanmımızı sağlıyor. Kendi şakanızı yapmak istemiyorsanız yada zamanınız bulunmuyorsa, size zaman içinde test edilmiş ve uygulanmış 1 Nisan şakalarını anlattık.

1 Nisan Şaka Günü, her sene 1 Nisan günü kutlanır. Genel olarak şaka gününde insanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir. Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler yer almaktadır.

1 Nisan'ın tarihçesi

1564'da Fransa kralı IX. Charles, sene başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan sene başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim koşullarıyla Charles'in bu kararı çok fazla yayılmadı. Bunu duyan kişiler ise protesto amacıyla eski adetlerine devam ettiler.

1 Nisan'da partiler yaptılar. Diğer insanlar ise onları Nisan aptalları olarak isimlendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" ismini verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler dağıttılar, gerçekdışı haberler ürettiler. Seneler sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da tüm dünyaya bir şaka günü olarak yayımaya başladıı.

Karton kutu ve su dolu balon şakas

Karton bir kutu bulunurak içine patlama derecesi kadar şişirilmiş su dolu balon konur.Yüksek bir yerden gözümüze kestirdiğimiz kişiye su kutuyu tutar mısın denriz. Sonra başlasın eğlenceli dakikalar. Balon patlar kutunun deliklerinden sular boşalmaya başlar. Olay eğlenceli bir kovalamacayla biter.

Diş macunlu biskuvi şakası

Bir paket kremali bisküvi gereklidir. Bir kac biskuvi ortadan ayrılarak kremaların yerine dis macunu sıkılır.Sırayla pakete bir diş macunlu bir normal bisküvi üst üste gelecek şekilde dizilir. Şaka yaptığımız kişiyi yemesi için bir tane ağzımıza atarız. Doğal olarak iğrenerek bu ne bicim buskivi diyecektir. Siz çaktırmadan oh ne güzel mis şeklinde bisküviyi yersiniz. Aarkadaşınız iğrenerek yemeye devam ederken siz mis taklidine devam edersiniz.

Klasik kalabalık ortam şakaları

Kalabalık ortamda yapılan şakalar vardır. Bunlar klasik şakalar olsa da bir bahsedelim. üç dört kisi bir araya gelinir, kalabalık bir sokakta yürümeye başlanır tam birileriyle karsilaşıldığı zaman sanki önünde ip varmiş da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklar kaldırılır. Kalabalık bir ekibin olması inandiriciliği arttırır.Veya ip yerine sanki bir sey varmiş gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak aynı anda bakılır. Bu arada şaka yapılan kişilerin tepkisini gözlemlemek için de bir kişi görevlendirilir. Hep beraber yukari bir yere bakmak da olabilir fakat çok bilinen bir sakadır.

Boyalı dürbün şakası

Bu sakadan haberi olmayan birini bulduğunuzda uygulayabilirsiniz. Bir borunun ağız tarafı siyaha boyanır.Uygulama alanında kendiniz gözünüze temas ettirmeden bakarsınız. Aaa! ne enteresan bir de sen baksana şundan dersiniz. O kişi alır bakar "ee ne olmuş bir sey yok ki" der ve gözünün etrafindaki halkadan habersizdir. Bu şakayı bir de reçel sürerek deneyin isterseniz o da çok iyi olur.

Sıcak çay bardağı şakası

Bu fazla bilinmeyen bir şakadiır. Masada oturuyorsunuzdur ve bir bardak cay veya su gelmiştir. Yoksa gidip alın gelmesini beklemeyin. Kurbana denir ki iki basparmağını masanın kenarına koyacaksın ben de bardağı iki parmağının üstüne koyacağım hadi bakalim devirmeden alabilecek misin. Tamam demesi için değişik gaz vermeler de bulunulabilir. Bardağı koyun o biraz uğraşacak ve alamayacak hadi çek şunu diyecek. Siz ise tabiki çekmeyeceksiniz, çekip gideceksiniz o ise çirpinip duracak.

Kibrit kutusunda tüylü cisim şakası

Kibrit kutusunun içerisine siyah tüylü küçük bir iplik yumağı koyacaksınız. Buna ince görünmez bir sicim bağlayarak alttan çevirerek kibrit kutusunun en uzak köşesine bantla yapıştırıp sabitleyeceksiniz. Kibrit kutusunu açarken ip siyah yumağı çekecektir. Böylece yumak kutudan fırlayan acayip bir böcek hissi verecektir. Not: yumak içerden kutuya takılmasın diye köşeye üçgen bir rampa kurulması faydalı olur.

Pörtleyen mandalin şakası

Mandalina altından para büyüklüğünde ufak bir kapak açılır. Kapak daha sonra yerine yerleştirileceği için özenli bir şekilde kesilmelidir. Bu delikten içerideki etli meyve bölümü çay kaşığı veya başka bir şey yardımıyla itinayla çıkarılır. İçerideki boşluğa mayonez, reçel veya un gibi şeyler konur. Kapak uygun bir sekilde yapıştırılır.(Belli olmayacak şekilde turuncu bir iplikle bir kaç yerden dikilebilir). Kurban mandalinayi soymak için eliyle bir basinç uygular bu basınç meyveyi portlatıp içini dışına çıkarır.

Fotomontaj

Tanıdığınız birisinin fotoğrafını fotokobi şeklinde çıkartarak onu gazetenin orta sayfadaki haberlere koyarak fotomontaj yaparız. Sonra gazeteyi onun okumasını sağlayarak bir yandan da kenarda durup ne tepki vereceğine bakarız. İyi bir şekilde yapıldığı taktirde çok eglendirici olur. Bir keresinde "Viagra kullanan yaşlı adam nataşalarla yakalandı" konulu bir haberde başarıyla uygulandiğina tanık olduk bu şakanın.

Kusma

Önce güzel bir melemen yaparsınız soğuduktan sonra şeker poşetine aktarırsınız. Bunu ceketin içine saklayıp kalabalık bir ortamada bulunursunuz. Etrafa midesi bulanıyor imajı verip güya poşetin içine kusuyormuş numarası yaparsınız. Etrafınızdaki insanların ilgisi size doğru yönelince poşetin içine elinizi sokup melemeni elinizle yemeye başlarsınız. Dikkali olun çevredeki insanlar üzerinize kusmasın :)

Patates lokum şakası

Patatesi lokum boyutunda küp küp kesiyoruz ardından onu una buluyoruz lokum oluyor. Birbirine çok benziyor, sonra onu anne babanıza veya diğer arkadaşlarınıza yedirin.

Sprey Kutusu : Elinize bir sprey kutusu alarak içini suyla doldurun ve hocanızın yanına doğru gidin yanında hapşururmuş gibi davranın ve aynı anda spreyi sıkın görün bakın ne oluyor ?

Kayıp aranıyor şakası

Bu şaka da düşman başına diyebileceğimiz arkadaşlar tarafından yapılan bir şaka. Arkadaşlarının vesikalık fotoğrafının altına "kayıp aranıyor,akli dengesi yerinde olmamakla beraber tehlikelidir, ısırabilir, bulanların insanlık namına aşağıdaki adrese getirmeleri rica olunur" yazıp bunu broşür olarak bastırdıktan sonra bütün apartmanlara yapıştırılır..

Arızalı Asansör : Arızalı bir asansör bulun ve arızalı uyarısını kaldırın. Tam bir eşek şakası kıvamında olur. Veya tam tersini sağlam asansöre arızalıdır yazın.

Kaynanaya şaka

Kaynananızın evine tüp siparişi verin. Kaynananızın evine damacana su ısmarlayın. Kaynananızın evine kanser nedeniyle acil satılık kağıdı yazın mahalleye rezil olsun.

Kayınpeder: Bir imama gidip hocam bir cenaze var yıkar mısın deyin, kayınpederin adresini hocaya verin.

İlan Telefonu : Komşularınızın pencerelerine ve dükkanlara BURASI KİRALIK yazısı yapıştırarak, müracaat için sevmediğiniz bir kişinin telefonunu verin.

Kedim Kayboldu: Sokağa Van kedinizin kaybolduğunu bulana 5 milyar vereceğinizi yazın. Kedi getirenlere bu benim kedim değil deyip kediyi almayın.

Akşama kuzu var : Eşe dosta telefon edip kuzu kestiğinizi akşam 6 da yemeğe beklediğinizi söyleyin, sonra işkembe çorbası getirin.

Misafirlikten Cayma: Eşe dosta telefon edip akşam oturmaya geleceğinizi söyleyin. Hazırlık yaptırın ama son anda kararınızdan dönüp cayın.

Öğrenciler İçin : Sınıf defterinin arasına siyah ipliği topak yapıp koymak. Öğretmen defteri açınca da örümcek deyip çığlık atacak.

Ayrılık Şakası: Arkadaşın sevgilisinin cep telefonu çaktırmadan alınır ve arkadaşa ayrılık mesajı atılır. Akşam meyhaneye gidip şaka olduğu açıklanır.

Kolay Bilgisayar Ekranı Şakası: Kolay fakat etkili bir numara: Bütün masaüstünün bir ekran resmini (screenshot) alın ve kurbanınızın bilgisayarında bu resmi arka plan yapın. Daha sonra araç çubuğunu ve kısa yol simgelerini saklayın ve zavallı kurbanınızın tekrar kontrolü sağlamak için yaptığı çabaları gülerek izlemeye hazır olun. Diğer bir masaüstü şakası ise bu masaüstü fotoğrafını duvar kâğıdı yaparak, kurbanlarınızı bir saniyeliğine de olsa monitörlerinin bozulduğuna inandırmak olabilir.

Dünyaca yapılmış en iyi 1 Nisan şakaları

1 İngiliz yayın kuruluşu BBC`nin 1957`deki `Panorama`da, aşırı ılık geçen kış ve spagettilere saldıran böceklerin ortadan kalkmasıyla, İsviçreli köylülerin ağaçlarından daha önce görülmemiş spagetti rekoltesi elde ettiği duyuruldu. Arından binlerce İngiliz telefonlarına sarılarak, evlerinde nasıl spagetti yetiştirebileceklerini sordu.

2 Amerikan Sport Illustrated dergisi, 1985`te, beyzbol topuna saatte 270 km hızla vuran ve New York Mets takımına transfer olacak Sidd Finch adlı hayali oyuncunun haberini yazdı. Makalede, oyuncunun bu hünerini bir Tibet manastırında idman yaparak kazandığı yazıldı.

3 1962`de İsveç`in siyah beyaz yayınında bulunan tek televizyon kanalına 1 Nisanda çıkan bir teknisyen, yeni ve çok basit bir teknoloji ile birlikte izleyicilere renkli televizyon izleyebilecekleri müjdesi duyurdu. Bu yöntem ekranın önüne bir naylon kadın çorabı germekti ve yüz binlerce kişi bu tavsiyeyi gerçekten uyguladı.

3 1996`de Amerikan fast food zinciri Taco Bell`in, Amerikan bağımsızlık tarihinin sembolü olan ve Philadelphia`da bulunan özgürlük çanını satın aldığını ve federal hükümetin çanın adını Taco özgürlük çanı olarak değiştirdiğini duyurması, halk arasında infiale neden oldu.

4 1977`de İngiliz The Guardian gazetesi, Hint Okyanusundaki hayali San Seriffe ada cumhuriyetinin 10. kuruluş yıldönümünü kutlamak amacıyla 7 sayfalık ek çıkardı. Ekte cumhuriyeti oluşturan `Yukarı Kasa` ve `Aşağı Kasa` adalarının kültür ve coğrafyası detaylı olarak anlatıldı.

5 1992`de sol eğilimli NPR (ulusal halk) radyosu, Richard Nixon`ın `Kötü bir şey yapmadım ve bir kez daha kötü bir şey yapmayacağım` sloganıyla başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurdu. Nixon`ın sesini taklit eden kişi ise çok başarılı bulundu.

6 1998`de `Bilim ve Akıl için Yeni Meksikalılar`, Alabama eyaletinin, Pi sayısını `İncil`den bir anlam katmak` için 3,0 olarak değiştirdiğini belirten bir açıklamda bulunmuştu.

7 Yine 1998`de fast food zinciri Burger King, USA Today gazetesine verdiği tam sayfa ilanla, ünlü `Whopper` hamburgeri yerine solak 32 milyon Amerikalı için `Solaklar için Whopper` ürününü çıkaracağını açıklamış, daha sonra yeni hamburger için yüz binlerce başvuru aldığını açıklamıştı.

8 1995`te Discover dergisi, Nisane Pazzo adlı bir biyoloğun Antarktika`da kafası yassı kemiklerden oluşan ve penguenleri yakalamak için buzu büyük bir hızla ısıtan yeni bir tür hayvan çeşidi keşfetiğini açıklamıştı.

9 1976`da da İngiliz gökbilimci Patrick Moore, 1 Nisan 09.47`de Plüton Jüpiter`in arkasında geçerken olağandışı bir olay meydana geleceğini, gezegenlerin bu dizilişinin Dünya`nın çekim gücünü azaltacağını anlatmıştı. Tam bu sırada sıçrayanların havada uçma hissini duyumsayacaklarını söyleyen Moore`un bu açıklaması binlerce kişi tarafından uygulanmıştı.