1 Mayısıs tatil mi, resmi tatil mi? 1 Mayısıs İşçi Bayramı tarihçesi ve önemi

1 Mayısıs günü Dünya’ın birçok ülkesinde resmi tatil olarak geçmektedir. Türkiye’de ilk kez 1923’de resmi olarak kutlanmıştır. 2008 senesinde Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. 22 Nisan 2009 tarihinden itibaren 1 Mayısıs Türkiye’de resmi tatil olmuştur.

1 Mayısıs İşçi Bayramı

Amerika’da çalışan işçiler çalışma saatini 12 saatten 8 saate indirimesi için 1884’de mücadele başlattı. 1886’da küresel bir greve dönüştü. 1889’daki Paris Kongresi’nde yılın bir gününün dayanışma amacıyla işçilerin ortak bayramı olması kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacılar, o günü 1 Mayısıs olarak önerdi ve o tarih kabul edildi. Bu karardan itibaren 1 Mayısıs Dünya genelinde İşçi Bayramı, 1 Mayısıs Bayramı olarak geçmektedir.

Türkiye’de ilk kez resmi olarak 1923’te kutlanmaya başlanmasına rağmen, 12 Eylül Darbesinde 1 Mayısıs İşçi Bayramı olmaktan çıkarıldı. Daha sonra 2009 yılında tekrar resmi tatil olarak ilan edildi.

2021 yılında 1 Mayısıs kutlaması olacak mı?

Pandemide alınan tedbirlerden dolayı geçen yılda olduğu gibi bu yılda alanlarda 1 Mayısıs kutlanamayacak.