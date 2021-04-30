Dünyada ilk defa 1856 senesinde Avustralya’da, ülkemizde ise ilk defa 1923 senesinde resmi olarak kutlanmaya başlanan 1 Mayısıs İşçi Bayramı kutlu olsun! Her sene 1 Mayısıs’ta kutlanan işçi ile emekçinin bayramı geçen sene olduğu gibi bu sene de salgın denedi ile yapılamayacak. Binlerce çalışan işçi ile emekçiye ait olan bu özel günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile kutlayacak. İşçi ve emekçinin günü olan 1 Mayısıs’ta en güzel bayram mesajları atarak iş arkadaşları ile bütün çalışanların bu özel gününü kutlayacaklar. İşte 1 Mayısıs kutlama mesajları ve sözleri 2021…
1 Mayısıs kutlama mesajları ve sözleri 2021
- İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Mücadele Günü kutlu olsun!
- İşçiler ve tüm ezilenler olarak birlik ve dayanışma günümüz kutlu olsun
- Yaşasın 1 Mayısıs işçinin ve emekçinin birlik beraberlik günü!
- 1 Mayısıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.
- Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.
- Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayısıs’ımız kutlu olsun.
- Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir.
- Kim olursa olsun, patron olsun, işçi olsun yeter ki çalışanın hakkını korumasını bilen olsun. Bayramınız kutlu olsun.
- Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayısıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.
- Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso’su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayısıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.
- 1 Mayısıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayısıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.
- Özelde emekçiIerimizin, genelde dünya emekçilerinin birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayısıs işçi bayramını kutluyorum.
- Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayısıs'ı kutlu olsun…
- Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayısıs'ı kutlu olsun…
- En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayısıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.
- ”Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir.” Hepinizin istikbali açık 1 Mayısıs'ı kutlu olsun...
- Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. (Sofokles) 1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.
- Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. Emiliano Zapata
- Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayısıs’ımız kutlu olsun.
- Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.
- İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme. (Benjamin Franklin)
- Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır. (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü’nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.
- ”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…
- Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)
- Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayısıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!
- 1 Mayısıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.
- Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.
- 1 Mayısıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayısıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.
- ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayısıs işçi bayramını kutIuyorum.
- Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayısıs’ı kutlu olsun…
- Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayısıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyorum.
Son Güncelleme: 30.04.2021 19:26