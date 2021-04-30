Dünyada ilk defa 1856 senesinde Avustralya’da, ülkemizde ise ilk defa 1923 senesinde resmi olarak kutlanmaya başlanan 1 Mayısıs İşçi Bayramı kutlu olsun! Her sene 1 Mayısıs’ta kutlanan işçi ile emekçinin bayramı geçen sene olduğu gibi bu sene de salgın denedi ile yapılamayacak. Binlerce çalışan işçi ile emekçiye ait olan bu özel günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile kutlayacak. İşçi ve emekçinin günü olan 1 Mayısıs’ta en güzel bayram mesajları atarak iş arkadaşları ile bütün çalışanların bu özel gününü kutlayacaklar. İşte 1 Mayısıs kutlama mesajları ve sözleri 2021…

1 Mayısıs kutlama mesajları ve sözleri 2021