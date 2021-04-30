1 Mayısıs işçi bayramı mesajları ve sözleri; en yeni, en farklı 1 Mayısıs kutlama mesajları

1 Mayısıs İşçi Bayramı Cumartesi gününe denk gelmektedir. İşçi Bayramı’nı kutlamak için mesajlar ve sözler şu şekildedir;

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Mücadele Günü kutlu olsun!

İşçiler ve tüm ezilenler olarak birlik ve dayanışma günümüz kutlu olsun

Yaşasın 1 Mayısıs işçinin ve emekçinin birlik beraberlik günü!

1 Mayısıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayısıs’ımız kutlu olsun.

Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir.

Kim olursa olsun, patron olsun, işçi olsun yeter ki çalışanın hakkını korumasını bilen olsun. Bayramınız kutlu olsun.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayısıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso’su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayısıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.

Özelde emekçiIerimizin, genelde dünya emekçilerinin birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayısıs işçi bayramını kutluyorum.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayısıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

”Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir.” Hepinizin istikbali açık 1 Mayısıs'ı kutlu olsun...

Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. Emiliano Zapata

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayısıs’ımız kutlu olsun.