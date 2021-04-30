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1 Mayısıs İşçi Bayramı mesajları

1 Mayısıs İşçi Bayramı kutlamaları pandemi nedeniyle iptal edilirken pek çok kişi mesaj araştırmalarına hız verdi. Vatandaşlar, 1 Mayısıs' İşçi Bayramı mesajlarını araştırırken sevdiklerini mutlu etmek isteyen kişiler resimli mesajları da araştırmaya başladı.

30 Nisan 2021 Cuma 19:14
1 Mayısıs İşçi Bayramı mesajları
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1 Mayısıs İşçi Bayramının gelmesine sayılı günler kala pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. İşçi Bayramında sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar 1 Mayısıs’ta atılacak mesajları araştırmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl kutlanamayacak olan 1 Mayısıs İşçi Bayramı için mesajlar araştırılmaya devam ederken işçi ve emekçilerin günü olan bayramı kutlamak isteyenler mesaj ve güzel söz araştırmalarına başladı.

1 Mayısıs İşçi Bayramında atılacak mesajlar

‘Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.’ Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayısıs'ı kutlu olsun...

Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayısıs’ımız kutlu olsun.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayısıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

‘Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir.’ Hepinizin istikbali açık 1 Mayısıs'ı kutlu olsun...

1 Mayısıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayısıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayısıs işçi bayramını kutIuyorum.

İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme.’ (Benjamin Franklin)

Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır.’ (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü'nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.

1 Mayısıs resimli mesajlar

1 Mayısıs anlamlı mesajlar

Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso’su olun.’ (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayısıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

‘Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.’ (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayısıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Birlik ve dayanışma inancıyla emek, barış ve özgürlük mücadelesinde tüm ezilenlerin 1 Mayısıs işçi bayramını kutlarım.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayısıs’ımız kutlu olsun.

Vermeyin insana izin; kanması ve susması için, hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler.

Baş olmak için arı gibi çalışmak gerekir. Mümin Sekman

Çalışmak, en hayırlı sermayedir. Hz. Ömer

Çalışmadaki devamlılık, her güçlüğü yener. Anthony Trollope

Yavaş ve sabırla çalışma, güzel işler üretir. Çin Atasözü

Ne kadar çok çalışırsan, o kadar mesut olursun. Charles Dickens

Çalışırken, en çirkin insan bile güzeldir. Hz. Muhammed

En büyük makam en büyük hak çalışanlara ait olacaktır. Atatürk

İnsana ancak kendi çalıştığının, karşılığı vardır. Kur’an-ı Kerim

Gençliğe üç öğüdüm var: Çalışın, çalışın, çalışın. Otto von Bismarck

Başarı yalnız sözlüklerde çalışmadan önce gelir. Rod Whitaker

1 Mayısıs uzun mesajlar

Başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere içinden geçtiğimiz bu zor günlerde sağlığı pahasına çalışan ve emek veren herkese tekrar saygı, sevgi ve teşekkürler 1 Mayısıs Bayramı kutlu olsun...

1 Mayısısta doğacak olan parlak ilkbahar güneşi evine ekmek götürmek için alın terleriyle çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimizin üzerine doğsun. 1 Mayısıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.

1 Mayısıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

Dayanışmanın birliğin ve emeğin kıymetini daha da iyi anladığımız şu günlerde başta bu mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçilerimiz olmak üzere herkesin 1mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

Tarlada, fabrikada, okulda, inşaatta, hastanede, madende ve daha birçok alanda çalışan tüm emekçilerin, 1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 19:14
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1 MayısIşçi Bayramı2021MesajlarKısaUzunAnlamlıResimli
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