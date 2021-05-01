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1 Mayısıs İşçi Bayramı emekçi sözleri - 1 Mayısıs İşçi Bayramı kutlama mesajları

1 Mayısıs İşçi Bayramı her yıl Dünya’da ve Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor. 1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle İşçi sınıfının emek, hak ve özgürlük mücadelesini anlatan kutlama mesajları ve sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:18
1 Mayısıs İşçi Bayramı emekçi sözleri - 1 Mayısıs İşçi Bayramı kutlama mesajları
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1800’lü yıllarının ağır çalışma koşullarına ve uzun süren iş çalışma saatlerine karşı işçi sınıfının tepki gösterdiği temel hak ve özgürlükleri adına yaptığı mücadelenin zaferi her yıl 1 Mayısısta ‘Emek ve Dayanışma Günü’ olarak kutlanmaktadır. İşçi bayramı ilk olarak 1856 Avusturalya’nın Melboune kentinde inşaat işçilerinin düzenlediği yürüyüş ile kutlanmaya başlandı.  1889'da düzenlenen Entenasyonel toplantısında Fransız bir işçinin önerisi üzerine 1 Mayısıs’ın birlik ve mücadele günü olarak kutlanmasına kara verildi.

Dünya da birçok ülkede resmi tatil edilen 1 Mayısıs Emek ve Dayanışma günü Türkiye’de ilk kez 1923 yılında kutlanmıştır. 2008 yılından itibaren TBMM tarafından kabul edilerek 1 Mayısıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayısıs İşçi Bayramı olarak da bilinen bu günde işçi ve emekçi sözleri ve kutlama araştırılmaya başladı. Emeğin alın terinin, kaynaşma ve dayanışmanın sembolü haline gelen İşçi Bayramı yüzyıllardır süren hak ve adalet savaşının bir sembolüdür.

1 Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları:

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Mücadele Günü kutlu olsun!

İşçiler ve tüm ezilenler olarak birlik ve dayanışma günümüz kutlu olsun

Yaşasın 1 Mayısıs işçinin ve emekçinin birlik beraberlik günü!

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayısıs’ımız kutlu olsun.

Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 13:18
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Anahtar Kelimeler:
1 MayısEmek Ve Dayanışma GünüIşçi Bayramı
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