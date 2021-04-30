Çeşitli törenler ve yoğun kalabalık ile kutlanan 1 Mayısıs, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu sene sadece sosyal medyadan kutlanabilecek. İşçi ve emekçilerin bayramı olarak bilinen 1 Mayısıs Emek ve Dayanışma günü kutlamaları arama motorunda en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, 1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları, kısa, uzun ve resimli mesajlar 2021…

1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları, kısa, uzun ve resimli mesajlar 2021

1 Mayısıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ile emekçiler tarafından dünya genelinde kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür.

1 Mayısıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür. Bütün emekçilerin 1 Mayısıs birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun.

1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Bayramı alın teri döken emekçilere kutlu olsun. Alnının teri ile ekmek parası kazanan bütün işçilerin bayramı kutlu olsun!

1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Gününün bütün yurtta coşku ile kutlanmasını diliyorum.

Emek en yüce değerdir. 1 Mayısıs Dünya İşçi Bayramı ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

1 Mayısıs işçi ile emekçinin bayramı! Herkes için mutlu bir dünya dileği ile…

Barışın, dayanışmanın, birliğin günü olan işçilerin el ele, kol kola kutladığı işçi bayramı kutlu olsun. Emek en yüce değerdir ve dünyada fark yaratan tek şeydir. İşçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayısıs kutlu olsun.



Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayısıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.

Sömürüye hayır, emeğin karşılığını almaya evet. Güzel bir bayram geçirmek dileği ile işçi bayramınız kutlu olsun.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin bir araya geldiği 1 Mayısıs’ta bütün işçi ve emekçilerin bayramı kutlu olsun.

Mutlu ve güzel günler bizlerin olsun, 1 Mayısıs işçi bayramımız birlik ve beraberlik içerisinde yarınlara umut olsun.

Emeği ve alın teri ile yaşam mücadelesine devam eden bütün işçilerin 1 Mayısıs işçi ve dayanışma bayramı kutlu olsun.

Türkiye ile dünyadaki bütün emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma günü olan 1 Mayısıs işçi bayramı kutlu olsun.

1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi

1880’li seneler genel olarak kol emeğinin kullanıldığı çalışma koşullarının çok ağır olduğu senelerdi. Küçük çocukların karın tokluğuna çalıştırılması ve 14 – 15 saate kadar varan iş günleri söz konusuydu.

Şirketler hız kesmeden büyümeyi sürdürürken, işçiler, işyeri güvenliği, sağlık şartları, örgütlenme ve grev gibi en temel haklarının bile tanınmadığı bir siyasi ve hukuki sistem ile karşı karşıya kalıyorlardı.

1881 senesinde yarım milyon işçiyi temsil etmek amacı ile kurulmuş olan Örgütlü Meslek ve Emek Birlikleri Federasyonu “8 saatlik iş günü” mücadelesini ülke çapında yaymak ve işçilerin kararlılıklarını göstermek amacı ile mücadelelerini yükselttiler.

ABD Chicago’da kırk bin tekstil işçisi tarafından gerçekleştirilen eylem kan ile bastırıldı. Aynı kentte, bir fabrikada sekiz saatlik işgününden dolayı grev yapan 1400 işçi işten çıkartıldı. Aynı zamanlarda greve çıkan işçilere ateş açıldı ve dört işçi hayatını kaybetti.

Saldırılar, mücadele ateşini söndüremedi, tam tersine alevlendirdi. ABD ile Kanada’da sendikalar ile diğer örgütlerin yükselttiği mücadelenin sonucunda 1 Mayısıs 1886 yılında neredeyse 350 bin işçi greve katıldı. Tarih işçi sınıfının bu şekilde örgütlenerek ve kararlı tepkisine ilk defa tanıklık etti. Bütün ülkede yaşam durdu. İşçiler üretimden gelen güçlerini kullanıyordu.

İşçilerin bu toplu isyanı, işverenler tarafından tepki ile karşılandı. Chicago’da grev yapan kırk bin işçinin eylemini bastırabilmek adına, saldırılar düzenlendi. İşverenler grev kırmak adına sokak çeteleri ile anlaşma sağladı. Sokak çeteleri bir yandan işçilere saldırıyor, bir yandan da grev kırıcılığı yapıyorlardı. Grevci işçiler ile sokak çetelerinin arasında çıkan kavga esnasında, polisin işçiler üstüne ateş açması ile dört işçi hayatını kaybetti. Hükümet ile işverenler, işçi eylemini kolay bir şekilde sindiremiyorlardı. 1 Mayısıs’tan sonra işten çıkarmalar ve baskılar arttı. Olaylara sebep oldukları nedeni ile sekiz işçi ile ilgili idam istemi ile dava açıldı. İşçiler idam cezası aldılar.

İşçi önderleri Albert Persons, Adolp Fıscher George Engel ve Ağustos Spies, 1 Mayısıs 1886 senesinde sekiz saatlik iş günü mücadelesinde önderlik yaptıkları gerekçesi ile idam cezasına çarptırıldılar.

Albert Persons adındaki işçi, özür dileme şartı ile affedileceğinin söylenmesi üzerine, mahkeme heyetinin karşısında tarihe geçecek şu sözleri söyledi:

“Bütün dünya biliyor suçsuz olduğumu. Eğer asılırsam cani olduğumdan değil, emekçi olduğumdan asılacağım.”

ABD’de meydana gelen bu olaylar, U.A işçi örgütlerini de hareketlendirdi. II. Entenasyonal 1889 yılında Paris’te düzenlediği kongrede, Amerikan işçilerinin verdiği mücadeleye destek vermek amacı ile dünya çapında gösteriler yapıldı. 1890 yılından başlamak üzere 1 Mayısıs’ı da “U.A Birlik, Mücadele ve Dayanışma” günü olarak kabul edildi.