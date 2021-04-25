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1 Mayısıs 2021 yılında hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Her yıl resmi tatiller merak edilirken bu sene de sıra 1 Mayısıs İşçi ve Emekçiler gününde. Geçtiğimiz yıllarda 1 Mayısıs günü işçiler tarafından coşkuyla kutlanırken bu sene de emekçiler gününe sayılı günler kaldı. Herkesin merakla beklediği 1 Mayısıs günü tatil yapılacak mı? Merak edilen soruların cevapları haberimizde .

25 Nisan 2021 Pazar 16:46
1 Mayısıs 2021 yılında hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
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Geçtiğimiz yıllarda sevinçle kutlanan 1 Mayısıs İşçi ve Emekçilik Bayramı geçen sene pandemi sürecinde olunduğundan ötürü kutlanamamıştı. Peki bu yıl kutlamalar yapılacak mı? Sorularına cevap olarak Koronavirüs nedeni ile etkinliklerde kısıtlamalar yapılacak. Ülkeler geneli kutlanan 1 Mayısıs İşçi ve Emekçi Bayramı pek çok kişi tarafından bekleniyor.

1 Mayısıs resmi tatil mi?

Ülkemiz de ilk defa 1923 yılında kutlanan ve Dünya çapında da pek çok ülkede etkinlikleri gerçekleştirilen 1 Mayısıs İşci ve Emekçi Bayramı, resmi tatil ilan edilmiştir. Pek çok işçi tarafından coşkuyla karşılanan bayram 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilerek, 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009’da Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle 1 Mayısıs günü resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Her yıl hangi güne geldiği ve kutlamaların nasıl yapılacağını merak eden vatandaşlarımız bu yılda meraklarını devam ettiriyor.

1 Mayısıs 2021 tarihinde belirli kısıtlamalarla karşılanan İşçi ve Emekçi Bayramı, bu yıl Cumartesi günün denk gelmektedir.

1 Mayısıs işçi bayramı nedir?

Ülkeler geneli kutlanan bayram ilk ez 1856 senesinde Avustralya’nın Melboune kentinde taş ve inşaat işçileri, günlerinin 8 saatini çalışarak devam ettirirken toplu şekilde anlaşıp yürüyüş yaparak Parlamento Evi’ne gittiler. 1 Mayısıs 1886’da Amerika İşçi Sendikası önderliğinde işçilerin günlük çalışma saatleri arttırılarak 12 saat çalışıp hafta da 6 gün yaptıkları işleri ise 8 saatlik çalışma surelerinin arttırılmasıyla işçiler eylem amaçlı yürüyüşe gittiler.

İşçilerin birliği din, dil, ırk gözetmeksizin bir olarak haklarını aradılar. Chicago’da yapılan etkinliklere yarım milyon işçi katılırken Luizvil’de 6 binden fazla siyah beyaz işçi hep beraber yürüyüş yaptılar. Bu süreçler yaşanırken Luizvil’de belli başlı parklar ırkçılık yapılarak siyahlara kapalıydı. Yürüyüşler ve etkinlikler yapıldığı sırada toplulukla beraber Ulusal Park’a girildi. Bu topluluklarda bulunan eyalet ve kentte, siyah ve beyaz çalışanların birlik olarak yaptıkları yürüyüşler, resmi gazeteler tarafından, ‘Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu’ ifadelerini kullanarak yorumlar yapıldı.

Etkinlikler yapıldığı tarih olan 1 Mayısıs’ı bekleyen günlerde tüm hareketleriyle sürdürülürken 4 Mayısıs’ta yaşanan durumlardan ötürü Haymarket Olayı’na yol açtı. Gerçekleşen olaylar ve kaoslar içinde yaşananların engellenmesi için yapılandırmalar gerçekleşti.

14 Temmuz-21 Temmuz 1889’da toplanan İkinci Entenasyonal’de Fransız bir çalışan olan işçi tarafından sunulan gerekçe olan 1 Mayısıs gününün tüm dünya da koşullar fark etmeden  Birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak bilinmesini ve her sene aynı gün kutlanmasına karar verildi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 16:46
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Anahtar Kelimeler:
1 MayısResmi Tatil
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