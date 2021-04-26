1 Mayısıs 2021 hangi güne denk geliyor, 1 Mayısıs resmî tatil mi?

1 Mayısıs işçi ve emekçi bayramı olarak tüm dünyada kutlanır. Bugün için işçiler ve emekçiler birlik, haksızlıkla mücadele ve dayanışma içinde bir araya gelerek bugünü kutlar. Etkinlik, şenlik ve yürüyüşlerle geçen gün yurdun dört bir yanında heyecanla kutlanır.

1 Mayısıs 2021 hangi güne denk geliyor? Resmi tatil olacak mı? Pandemi dolayısıyla hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Bundan ötürü yasaklar olduğundan bayram kutlanacak mı? İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor!

Dünya genelinde kutlanan 1 Mayısıs, resmi tatil olarak veriliyor. Türkiye'de ilk defa 1923'te kutlanmıştır. 2008 Nisan ayında, "Emek ve Dayanışma Günü", 22 Nisan 2009'da TBMM'de kabul edilerek 5892 sayılı kanunun, 27 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle 1 Mayısıs resmi tatil ilan edilmiştir.

Bu sene 1 Mayısıs Cumartesi gününe denk geliyor. Salgın dolayısıyla da hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Bundan ötürü resmi tatildir ama yasaklardan dolayı pandemi gölgesinde kutlanacağı belirlenmiştir. Sınırlı sayıda katılımla olacaktır.

1 Mayısıs Tarihçesi ise..

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melboune kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melboune Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayısıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayısıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayısıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Entenasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayısıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayısıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayısıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayısıs siyasal bir eylem biçimini de alır.