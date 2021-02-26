İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

1 Mart'ta hangi il normalleşmeye geçecek? Normalleşme için illerin renk kodları

Koronavirüs tedbirler kapsamında 2 aya yakındır uygulanan yasaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile 1 Mart gününde bazı tedbirler son bulacak! 1 Mart’ta hangi iller normalleşmeye geçecek? Normalleşme için illerin renk kodları haberimizde

26 Şubat 2021 Cuma 16:43
1 Mart'ta hangi il normalleşmeye geçecek? Normalleşme için illerin renk kodları
Takip Et:

 

 Koronavirüs tedbirleri 2 aydır devam ederken son olarak kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasakların 1 Mart tarihi ile kademeli şekilde kalkacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı koronavirüs için normalleşmenin illere göre değerlendirileceğini belirterek, Türkiye için vaka oranları ve risk durumu yüz binde 10’un altında olan iller için tedbirlerin kademeli şekilde kalkacağını duyurdu. Hijyen kurallarına uyulması şartıyla yasakların kalkacağı iller kontrollü şekilde açılma yaşayacak.

İlk olarak küçük işletmeler açılacak. Vaka oranı yüksek iller için maalesef bu durum söz konusu değildir.
 

Büyükşehirler arasında Ankara tedbirlerin kalkmasında öncelik gösterebilir. İstanbul ve İzmir’e göre vaka sayısı 100 binde 35,39 olarak gözükürken diğer büyükşehirler için bu oranın daha fazla olduğu görüldü. Kovid vaka sayısı yüz binde 10’un altında açılacak iller şu an için az gözükse de açılmaya yakın iller oldukça fazla.

Yasakları kalkan iller bu kurallara dikkat edecek!

Açılan iller kurallara göre dikkat ederek hayatlarına devam edecek. Hakkâri ve Şınak gibi iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına açılacak. Bu süreçte açılan il her gün takip edilecek ve kontrol edilecek.  14 günlük sıkı takip ardından açılan il için vaka sayısı artarsa o il kapanmaya gidecek.
 

 



Son Güncelleme: 26.02.2021 16:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsIlNormalleşme1 Mart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kademeli normalleşme nedir, nasıl olacak? Kademeli normalleşmede şartlar ne, ne zaman başlıyor?
Kademeli normalleşme nedir, nasıl olacak? Kademeli normalleşmede şartlar ne, ne zaman başlıyor?
26 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
26 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Kahve falında yarasa görmenin anlamı nedir? Kahve falında yarasa görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında yarasa görmenin anlamı nedir? Kahve falında yarasa görmek nasıl yorumlanır?
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında eşek görmenin anlamı nedir? Kahve falında eşek görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında eşek görmenin anlamı nedir? Kahve falında eşek görmek nasıl yorumlanır?

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini Berk Atan canlandırıyor
Sen Çal Kapımı dizisindeki Balca karakteri kimdir?
Kademeli normalleşme nedir, nasıl olacak? Kademeli normalleşmede şartlar ne, ne zaman başlıyor?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?
27 Şubat 2021 Cumartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 27 Şubat 2021 Cumartesi Koronavirüs sonuçları
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli yaşı kaç?
TRT1 Gönül Dağı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın yer aldığı diziler
Kaçak elektrik kullanmanın cezası nedir, ne kadardır, kaç liradır? Usulsüz abonesiz kaçak elektrik kullanma cezası
Aile Bakanlığı'ndan başvuranlara 1248 TL yardım yapılacak!
2019 YDUS Hangi Tarihte Yapılacak? 2019 YDUS Başvuruları Ne Zaman
Annelere 3 destek yardımı ile 8124 TL ödeme yapılacak!
FOX TV 10 Kasım Atatürk'ü anma filmi
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ecem Özkaya kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros yayın tarihi belli oldu mu?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Elif (Zümre Meğreli) kimdir?
Kahve falında yarasa görmenin anlamı nedir? Kahve falında yarasa görmek nasıl yorumlanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.