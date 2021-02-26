1 Mart'ta hangi il normalleşmeye geçecek? Normalleşme için illerin renk kodları

Koronavirüs tedbirleri 2 aydır devam ederken son olarak kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasakların 1 Mart tarihi ile kademeli şekilde kalkacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı koronavirüs için normalleşmenin illere göre değerlendirileceğini belirterek, Türkiye için vaka oranları ve risk durumu yüz binde 10’un altında olan iller için tedbirlerin kademeli şekilde kalkacağını duyurdu. Hijyen kurallarına uyulması şartıyla yasakların kalkacağı iller kontrollü şekilde açılma yaşayacak.

İlk olarak küçük işletmeler açılacak. Vaka oranı yüksek iller için maalesef bu durum söz konusu değildir.



Büyükşehirler arasında Ankara tedbirlerin kalkmasında öncelik gösterebilir. İstanbul ve İzmir’e göre vaka sayısı 100 binde 35,39 olarak gözükürken diğer büyükşehirler için bu oranın daha fazla olduğu görüldü. Kovid vaka sayısı yüz binde 10’un altında açılacak iller şu an için az gözükse de açılmaya yakın iller oldukça fazla.

Yasakları kalkan iller bu kurallara dikkat edecek!

Açılan iller kurallara göre dikkat ederek hayatlarına devam edecek. Hakkâri ve Şınak gibi iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına açılacak. Bu süreçte açılan il her gün takip edilecek ve kontrol edilecek. 14 günlük sıkı takip ardından açılan il için vaka sayısı artarsa o il kapanmaya gidecek.

