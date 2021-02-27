İl ve ilçelerde eğitim hayatılarını sürdüren milyonlarca öğrenci için 1 Mart tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitim şimdilik Valiliklerin kararıyla ertelendi.

Kabine toplantısından çıkacak kararlar ve açıklanması beklenen illerin risk haritası değerlendirmelerine göre İl Valilikleri kentlerinde ki okulların yüz yüze eğitime başlayıp, başlamama yada hangi tarihte başlama gibi kararları vermesi bekleniyor.

Kabine sonrasında bir çok İl Valiliğinin 2 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitim kararı vermesi bekleniyor.

Ancak son alınan karar gereği 1 Mart il ve ilçelerde ki tüm okullarımızda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

1 Mart uzaktan eğitim yapılacak mı?

Köy okullarında yüz yüze eğitim devam ederken, il ve ilçelerdeki okullarda ise 1 mart tarihinde yüz yüze eğitim yapılmayacak ve uzaktan eğitim devam edecektir.