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1 Haziran’da normalleşme nasıl olacak?

Ülkemizde 17 Mayıs ve 1 Haziran arasında kademeli normalleşme uygulanmaktadır. 1 Haziran'dan sonra normalleşmenin nasıl olacağı merak edilmektedir. 1 Haziran'da normalleşme nasıl olacak? Bu haberimizde 1 Haziran'dan sonra beklenen normalleşme planlarını sizler için derledik. İşte 1 Haziran sonrası normalleşme planları...

27 Mayıs 2021 Perşembe 12:52
1 Haziran’da normalleşme nasıl olacak?
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17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme uygulanmaktadır. 1 Haziran’dan sonraki normalleşme kararları Kabine’de alınacak kararlara bağlı olacak. Vaka sayılarındaki düşüş normalleşme kararlarını etkileyecek. Hedeflenen 5 bin vaka sayısına henüz ulaşılmasa da vaka sayıları ve hastaneye yatışlar düşmektedir.

1 Haziran’da alınması beklenen normalleşme kararları şu şekildedir;

Vaka sayısı azalmaya devam ederse, restoranlar ve kafeler 1 Haziran'dan sonra yeni bir normal seviyeye ulaşacak ve personel sınırlandırılacaktır. Haziran ayındaki ilk aşı dozunun büyük ilerleme kaydetmesi beklense de, bu 1 Haziran'dan sonraki yasağı otomatik olarak etkileyecektir.

Düğünleri için kabine toplantısından çekilme kararı bekleyen çiftler, 1 Haziran'dan sonra müjdeli bir haber alabilirler. Bu müjdeli haber gelirse nikah salonu belli sayıda misafire göre hizmet verebilecektir.

Düğünün önce açık alanda yapılması bekleniyor ancak aşıların artmasıyla bu durumun kapalı düğün salonlarına dönüşmesi bekleniyor. Vaka sayısındaki azalma bu oranda devam ederse astronomik stadyum, stadyum ve yüzme havuzu kapılarını müşterilere açabilecek.

Türkiye’de 28.463.219 toplam aşı yapıldı. Bunlardan 16 milyon 294 bin 744 kişi birinci doz aşısını oldu. 2.doz aşısını olan kişi sayısı ise 12 milyon 168 bin 475 kişi oldu.

Haziran’da gelecek 30 milyon Biontech aşısı aşılamada hız kazandıracak.


Son Güncelleme: 27.05.2021 12:52
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