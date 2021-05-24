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1 Haziran sonrası normalleşme başlayacak mı, nasıl olacak?

1 Hazirandan sonra normalleşme dönemine geçileceğinin açıklamaları sonrasında herkes tarafından göler 1 Haziran Genelgesine çevrilmiş durumda. Tam kapanma önemine geçildikten sonra İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Mayıs Pazartesi günü saat sabah 05.00’ten 1 Haziran Salı günü saat sabah 05.00’e kadar kademeli olarak normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanmaya başlayacağı duyuruldu. Kademeli olarak normalleşme döneminde hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı, kafe, düğün salonları, spor salonları vb. işletmelerin kapalı kalması kararı da devam edecek. 1 Haziran sonrasında alınacak kararlar doğrultusunda normalleşme yaşanacak mı?

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:13
1 Haziran sonrası normalleşme başlayacak mı, nasıl olacak?
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1 Hazirandan sonra yaşanacak olan normalleşme döneminin nasıl olacağı merak ediliyor ve herkes tarafından d bu konu sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Yeni normalleşme genelgesinde bazı kısıtlama tedbirlerinin devam edeceği bildirisi yapılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 1 Haziran sonrası için bir açıklama yaptı ve ‘’ 1 Haziran’dan itibaren daha da rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir.’’ şeklinde konuştu.  Öte andan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ‘’ önümüzdeki günlerde yaşanacak olan gelişmelere göre milletimiz ile paylaşacağız ‘’ ifadesinde bulundu.

Gelecek olan 1 Haziran Genelgesi yayınlandı mı?

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından ortaya çıkardığı riski yönetmek ve hastalığın yayılma hızını kontrol altına alabilmek için salgın ile mücadele kapsamında temel prensiplerden biri olan temizlik, maske, mesafe kurallarının yanında bir de hayatın her alanında uyulması gereken kurallar ve önlemler, Korona virüs salgınının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Korona virüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda hükümet tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirleniyor. Bu doğrultuda 1 Haziran sonrası için de henüz resmi bir genelge yayınlanmamıştır. Türkiye genelinde uygulanmakta olan tam kapanma dönemimin sabah saat 05.00’te sona ermesi ile birlikte 1 Haziran Salı günü sabah saat 05.00’e kadar uygulanacak olan 15 günlük bir ‘’kademeli normalleşme’’ süreci de başlamış oldu.

Bu konu le ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, ‘’ Aşı uygulamalarında hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok daha rahat bir adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran’dan itibaren de ülke olarak daha da rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bu konuda bir ölçü tutturmak yanılmak demektir. Niyetimiz mümkün olduğu sürece kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımlar atmaktır. Amacımız ters bir rüzgar ile karşı karşıya gelmemek için temizlik, maske, mesafe gibi alınacak tüm tedbirleri ortaya koymaktır.’’ şeklinde bir açıklama yapıldı. Uygulanan yasakların da 1 Haziran gününden sonra tekrardan revize edileceği beklenmektedir.

1 Haziran gününden sonra nasıl bir normalleşme dönemi olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu ile yapılan toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, toplantını soru-cevap kısmındaki 1 Haziran’dan sonra yeni normalleşme döneminin nasıl olacağı ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.

‘’Bugünden itibaren 10 binin altına düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanma süreci ile birlikte bu düşüş de çok önemli. 63 binden 9bin 385’e kadar bu sayı bugün inmiş durumdadır. Dolayısı ile de bizim bundan sonraki süreçte de bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık bütün vatandaşlarımız da bu virüsün ve enfeksiyonun nasıl bulaştığını çok iyi bilmektedirler. Dolayısı ile de bundan sonraki süreçte yasaklama tedbirlerini daha da azaltan fakat bir yandan da kişisel koruyucu tedbirleri de daha da yoğunlaştıran ve bunun ile birlikte de yaygın aşılama uygulamasını yaparak içinde bulunduğumuz  bu dönemi artık normale çevirmek istiyoruz. Yeni dönemde, yani Haziran ayı döneminde nasıl bir normalleşme dönemi olabileceği konusunda sektörler ile ilgili bir çalışması var ve önerisi olacak. fakat genel olarak daha çok evlere kapanmaktan ziyade kişisel koruyucu kontrolleri önümüzdeki dönemde aşı ile birlikte sürdürmekten yanayız ve salgını artık gündemden çıkarmak, yaygın aşı uygulamasını yapmaktan başka da bir gündemimiz olmayacak.’’ dedi.

İçişleri Bakanı’ndan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber’in canlı yayınına konuk olarak katılarak 1 Haziran’dan sonrası için nasıl bir normalleşme dönemi olacağına dair gelen soruyu şöyle yanıtladı;

‘’ Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını artık 60 binden 10 bin’e kadar düşürdük. Belki bazı bir takım tedbirlerimiz olabilir fakat aşı uygulamasında ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren de çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum.

1 Haziran gününden itibaren de daha da rahatlayacağımıza inanmaktayım. Buradan bu konuda bir ölçü tutturmak yanıltmak demektir. Bizim niyetimiz süreç el verdiğince kısıtlama uygulamalarını ortadan kaldırmak ve amacımıza ters düşen bir rüzgar ile karşı karşıya gelmeden temizlik, mesafe, maske önlemlerine de dikkat etmektir.

Bu süreçte toplu taşıma konusu ne yazık ki yönetemediğimiz alanlardan biri. Özellikle de büyükşehirlerimizde bu konuda bir işbirliği yapamıyoruz. Kimsenin önüne de top bırakmak istemem fakat ne yazık ki toplu taşıma işini bu dönemde başaramadık ve beceremedik. ‘’


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
1 HaziranTam NormalleşmeKısıtlama
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