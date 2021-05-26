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1 Haziran normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizi de etkisi altına almaktadır. Kabine toplantısı ardından 17 Mayıs'a kadar ülkemiz tam kapanmadan sonra 1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmeye geçti. Gözler 31 Mayıs'ta yapılacak olan kabine toplantısında. Yeni alınan kararlar neler olacak? Yeni tedbirler nelerdir? 1 Haziran normalleşme takvimi ile merak ettikleriniz haberimizde. İşte tüm detaylar...

26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:16
1 Haziran normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?
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Yeni normalleşme takvimi

Ülkemizde görülen covid-19 salgını nedeniyle tam kapanmadan sonra 17 Mayıs tarihinden itibaren kademeli normalleşmeye geçilmişti. Kabine toplantısı ardından 1 Haziran yeni kararlar ve tedbirler binlerce vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. 

Kabine toplantısının 31 Mayıs günü yapılacağı bekleniyor. Yeni kararlar 1 Haziran gününden itibaren geçerli olacaktır. 

17 Mayıs- 1 Haziran Kademeli normalleşme dönemi

Hafta içi her gün akşam saat 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Hafta sonu ise cuma günü akşam saat 21:00’den pazartesi günü sabah saat 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. 

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde market, bakkal, kasap, kuruyemiş, manav, imalatçı, fırın, pastane, sağlık alanları, orman faaliyetlerinin sürekliliği gerektiren yerler vb. kısıtlamalardan muaftır.

Hafta sonu vatandaşlar saat 10:00’dan 17:00’e kadar market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, pastane, fırın gibi yerlerden temel ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar hafta içi her gün 10:00-14:00 arası dışarı çıkabilip hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına tabidirler. 18 yaş altı vatandaşlar hafta içi dışarı çıkabilmektedirler.

Turistler geçici/kısa ülkemizde bulunanlar için sokağa çıkma kısıtlaması yok. 


Son Güncelleme: 26.05.2021 18:16
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Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsYeni TedbirlerNormalleşme Takvimi
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