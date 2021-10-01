1 Ekim günlük burç yorumları

Koç Burcu

Bugün fazlasıyla anlaşılmaya ihtiyaç duyuyorsunuz koçlar. Bir dost tarafından dinlenmek ve içinizdekileri dökmek istiyorsunuz. Bugün kendinizi biraz daha yalnız hissediyorsunuz. Yalnız hissettiğiniz bugünde aileniz ve sevdiklerinizle vakit geçirmek isteyeceksiniz.

Boğa Burcu

Sevgili boğalar, bugün kendinizi bir denge çubuğu gibi hissedebilirsiniz. Bir yanınız hüzünlü iken diğer yanınız neşesiyle, hüzünlü yanınızı örtmeye ve mutlu olmaya çalışıyor. Bu dengeyi sağlamaya çalışmaktansa boğalar, kendinizi günün akışına bırakmanız sizler için daha iyi olabilir.

İkizler Burcu

Geçmişte yaşadığınız olaylar, pişmanlıklar ve üzüntülü anlarınız bugün yeniden hatıralarınızda canlanabilir ikizler. Sizi çevreleyen geçmişinizi bir kenara atmanın vakti geldi. Siz ‘bugünde’ yaşıyor ve yol alıyorsunuz. Tüm bu geçmiş olayları bir kenara atacak ve gelecek olan güzel günlere odaklanacaksınız.

Yengeç Burcu

Sevgili yengeçler, içinde bulunduğunuz durumdan ötürü bugün bir hayli sıkılmış bir durumdasınız. Yeni bir ortama, yeni insanlara ve yeni bir nefese ihtiyacınız var. Bunun için yeni kişilerle tanışarak ve çevrenizde güzel insanlar biriktirmeye başlayarak hayatınıza yenilikler çekmeye başlayacaksınız.

Aslan Burcu

Kendinizi sadece iş alanında değil, ailenizin gözünde de kanıtlama çabası içerisindesiniz aslanlar. Aslında buna gerek olmadığını biliyorsunuz. Asıl sevginin koşulsuz bir şekilde olacağını sizler de herkes kadar biliyorsunuz aslanlar. Fakat bugün sevdiklerinizden biraz daha fazla ilgi bekliyor ve istiyorsunuz.

Başak Burcu

Bugün geri alamayacağınız olayları ve konuları çok fazla düşünme eğilimindesiniz başaklar. Bu durum önünüze çıkacak olan fırsatları görmenize engel olabilir. Gün içerisinde karşınıza çıkacak olan maddi fırsatları da değerlendirmede geç kalmamaya özen gösterin başaklar.

Terazi Burcu

Bugün, hayatınızı daha da zorlaştırmak yerine kolaylaştırmayı; önünüze koyduğunuz engellere takılmak yerine atlamayı tercih edeceksiniz. Ya da tercih etmeye kendinizi zorlayacaksınız. Çünkü artık gerçekten hayatınızın dümenini sıkı sıkıya tutmak ve gitmek istediğiniz yerde olmak istiyorsunuz.

Akrep Burcu

Akrepler bugün çalıştınız yerde ve aynı statüde bulunduğunuz iş arkadaşlarınızla aranızda birtakım gerginlikler yaşanabilir. Bunu büyütmek istemeyecek ve işinize odaklanmak isteyeceksiniz. Günün sonunda gerginliklerin son bulacağı ve karşı tarafın size bir adım atmasıyla olayların tatlıya bağlanacağını göreceksiniz.

Yay Burcu

Yaşadığınız tüm o sıkıntılara, olumsuzluklara rağmen adeta bir mıknatıs gibi hayatınıza pozitifi çekiyorsunuz. Bugün de aksiliklerle dolu bir gün yaşayacaksınız ama olumlu düşünceleriniz sayesinde tüm yaşadığınız sıkıntılar bir anda tersine dönecek. Önemli işleriniz varsa bunları öğleden sonra halletmek sizin için daha kolay olabilir.

Oğlak Burcu

Bekar olan oğlaklar, bugün aşk resmen sizi teğet geçiyor. Fakat, hayatlarında uzun soluklu birini görmek isteyen oğlaklar, şansı ucundan da olsa yakalayabilirsiniz. Ailevi konularda sıkıntılar yaşayacak olursanız da akşama doğru bu sorunlar son bulacaktır.

Kova Burcu

Bugün sevdiğiniz bazı insanlardan duyacağınız şeyler kalbinizi kırabilir kovalar. Fakat bunların pek de üzerinde durmayacaksınız. Çünkü artık kendinize çok değer veriyor ve hayatınıza artık olumsuzlukları almayı reddediyorsunuz.

Balık Burcu