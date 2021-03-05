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1 çocuk annesi evinin önünde öldürüldü! Polis kocasının peşinde

Kadın cinayetlerine her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. İstanbul Başakşehir'de yaşanan olayda Nebahat Kurt isimli kadının evinin önünde vurularak öldürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatan polis kocasının peşine düştü.

05 Mart 2021 Cuma 09:11
1 çocuk annesi evinin önünde öldürüldü! Polis kocasının peşinde
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Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu sefer acı haber İstanbul Başakşehir'den geldi.

İlçede büyük bir site içinde oturan site sakinleri akşam saat:20,30 sularında silah seslerine duydular. Dışarıya çıkan komşular 1 çocuk annesi Nebahat Kurt isimli kadının kanlar içinde yerde yattığını gördü ve durumu hemen ekiplere ihbar etti.

KOCASI ARANIYOR

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede talihsiz kadının başınından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis  ekipleri, 1 mermi kovanı buldu. Polis olay sonrası ortadan kaybolan Nebahat Kurt'un kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt'u arıyor.

Ölen kadının yakınları haberi alarak olay yerine geldi. Nebahat Kurt'un kızı ve annesi acılar içinde ağıtlar yaktı. Polis, ölen kadını görmek isteyen aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Yapılan inceleme sonrasında talihsiz kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.



Son Güncelleme: 05.03.2021 09:11
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Anahtar Kelimeler:
CinayetIstanbul
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