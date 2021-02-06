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1. Cemre ne zaman, nereye düşer? 2021 cemrelerin yerleri ve düşme tarihleri

Cemrenin ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Havaların ısınmaya başlamasının habercisi olan cemre, ilk olarak nereye ve hangi günlerde düşeceği en çok araştırılan konular arasında yerini almış durumda.

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:57
1. Cemre ne zaman, nereye düşer? 2021 cemrelerin yerleri ve düşme tarihleri
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Hepimizin bildiği gibi Cemre, insanlar arasında baharın habercisidir, ilkbahar gelmeden her 7 günde bir havaya, suya ve toprağa düşer. Cemrenin düşüşü baharın geldiğini müjdeler. Baharın gelişini dört gözle bekleyen vatandaşlar, 2020'nin birinci, ikinci ve üçüncü cemresinin ne zaman ve nereye düşeceğini merak etmeye başladı. Baharın habercisi olan Cemre kışın düşecek ve havalar ısınmaya başlayacak. Son yıllarda, Türkiye'de son zamanlarda mevsimler normalin dışında seyretmeye başladı.

Cemre nedir?

"Ateş" ve "kor" anlamında olan, her yıl Şubat ayının sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya ve son olarak da yere düşmesi anlamına gelir. Cemre'nin düşüşü, yaklaşan Nevruz bahar şenliğine de işaret ediyor.

Hayvancılık ile uğraşan kişiler için "cemre düşmesi", soğuktan dışarı çıkarılamayan hayvanların mera zamanına yaklaşması, tarım ile uğraşanlar için ise arazinin sürülmesi anlamına gelir.

2021 cemre takvimi

İlk Cemre havaya 19-20 Şubat'ta düşer. İkinci Cemre suya 26-27 Şubat'ta. Üçüncü Cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşecektir.



Son Güncelleme: 06.02.2021 00:57
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Anahtar Kelimeler:
CemreSuHavaToprak
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