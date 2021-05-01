1-2 Mayısıs 2021 Hafta sonu fırınlar kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan saat 19.00 itibariyle tüm Türkiye’de başladı. Yasak 17 Mayısıs saat 05.00’da bitecek. 1 ve 2 Mayısıs tarihleri hafta sonuna denk geliyor. Hafta sonu fırınlar kaça kadar açık?
Hafta sonu (1-2) Mayısıs fırınların çalışma saati
Yayınlanan genelgeye göre fırınlar hafta sonu da açık olacak. Genelgede fırınlar ile alakalı şu ifade yer almaktadır;
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak. Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.