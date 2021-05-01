1-2 Mayısıs 2021 Hafta sonu fırınlar kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan saat 19.00 itibariyle tüm Türkiye’de başladı. Yasak 17 Mayısıs saat 05.00’da bitecek. 1 ve 2 Mayısıs tarihleri hafta sonuna denk geliyor. Hafta sonu fırınlar kaça kadar açık?

Hafta sonu (1-2) Mayısıs fırınların çalışma saati

Yayınlanan genelgeye göre fırınlar hafta sonu da açık olacak. Genelgede fırınlar ile alakalı şu ifade yer almaktadır;

Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi için fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak. Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.