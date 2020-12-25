0438 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? Hakkari alan kodu kaçtır?

Gün içerisinde farklı şehirlerden bizi arayabilirler. Bu aramalardan sonra hangi şehirden hangi alan kodunun arandığını kontrol ediyoruz. Peki 0438 hangi sabit hat hangi alan koduna ait? Hakkari'nin alan kodu nedir? 438 nereye ait, nereden arıyor? Sorularının cevabı araştırılmaya devam ediliyor.

438 Nerenin Alan Kodu?

0438: Hakkari

0438 Alan Kodu Hangi ile Aittir?

0438 alan kodu Hakkari ilimize aittir. Hakkari'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0438 kodunu yazmanız gerekir. Benzer şekilde Hakkari'den arıyorsanız sabit hatlı telefonun başına 438 kodu yazılacaktır.

0438 telefon numarası Hakkari iline aittir. Tüm iller gibi Hakkari'nin telefon alan kodu 438'dir. Yani Hakkari'den arayan kişinin sabit telefonunun başı 0438 kodludur.

Hakkari'nin Alan Kodu Nedir?

Hakkari'nin alan kodu 0438'dir. Hakkari'de bir sabit hattı aramak istiyorsanız numaradan önce 0438 kodunu eklemelisiniz. Ancak Hakkari bölgeleri arasında bir sabit hattı (ev telefonu) arıyorsanız, bu kodu girmeniz gerekmez.