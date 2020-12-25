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0326 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? Hatay alan kodu kaçtır?

Ülkemizde yer almakta olan 81 tane ilin için, her birine göre belirlenmiş bir alan kodu vardır. Bu alan kodları ise şehirden şehirlere göre farklılık gösterebilir. 0326 alan kodu ise dile getirmiş olduğumuz bu kodlardan bir tanesidir. Peki 0326 alan kodu nereye aittir. İşte detaylar…

25 Aralık 2020 Cuma 15:00
0326 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? Hatay alan kodu kaçtır?
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Gündelik yaşantımızda telefonumuz bir çok kez farklı illerde bulunan kişiler tarafından aranabiliyor. Aramanın arkasından çoğumuz hangi şehirden arandığımızı merak ediyor ve bunu araştırıyoruz. Bunlardan birisi ise 0326 sabit alan kodudur. Bu alan kodunun ait olduğu il ise: HATAY’dır.

 

0326 alan kodunun sahibi olan il Hatay’dır. Eğer Hatay’dan birinin telefon numarasını arayacaksanız, bu telefon numarasının ilk başına 0326 kodunu yazmanız gereklidir. Eğer Hatay’dan aranacaksanız sabit hatlı numaranızın başına 0326 kodunu eklemelisiniz.

 

Bütün illerin kendine ait bir alan kodu bulunduğu gibi Hatay’ında kendine ait özel bir alan kodu bulunmaktadır ve bu kod 0326’dır. Kısacası eğer Hatay’dan biri sizi sabit telefon ile aramaktaysa, numaralarının başında 0(326) kodunu göreceksiniz.

 

Hatay’da bulunmakta olan birini sabit hatlı telefonundan arayacaksanız öncelikle yapmanız gereken telefon numarasının başına alan kodu olan 0326’ yı yazmanız. Eğer Hatay’ın içerisinde iseniz ve arayacağınız kişide Hatay’da ise başına alan kodu girmenize gerek yoktur.

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 15:00
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