0232 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İzmir alan kodu kaçtır?

Gündelik yaşam içerisinde milyonlarca telefon görüşmesi gerçekleştirilmektedir. Bu görüşmelerden bir kısmı mobil hatlar üzerinden gerçekleştirilirken bir kısmı ise sabit hatlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Son senelerde sayısı giderek azalan sabit hatlar az da olsa halen kullanılmaya devam etmektedir. Sabit hatların her şehre göre farklı bir kodu bulunmaktadır. Şehirler arası yapılan aramalarda bu kodların girilerek arama yapılması gerekmektedir. Son olarak intenet üzerinde 232 sabit hat kodunun nerenin kodu olduğuna yönelik araştırmalar yapılma başlanmıştır.

232 alan kodu hangi şehre ait?

Sabit hatlarda “0232” alan kodunun kullanıldığı şehir İzmir olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı bir şehirden İzmir’deki bir sabit hattın aranması istendiğinde telefon numarasının başına “0232” numarasının eklenmesi gereklidir. Benzer şekilde İzmir’deki bir sabit hat üzerinden aramalar gerçekleştirildiğinde de gelen aramanın başında “0232” numarasının yer aldığı görülmektedir.