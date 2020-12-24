İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

0232 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İzmir alan kodu kaçtır?

Günümüzde eskiye göre az da olsa halen sabit hatlar ile aramalar yapılmaya devam etmektedir. Farklı bir şehirdeki sabit hat üzerinden arama yapıldığında o şehrin alan kodunun yer aldığı görülmektedir. İnternet üzerinde 0232 telefon numarasının hangi ilin alan kodu olduğu araştırılanlar arasında yer almaktadır.

24 Aralık 2020 Perşembe 10:19
0232 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İzmir alan kodu kaçtır?
Takip Et:

Gündelik yaşam içerisinde milyonlarca telefon görüşmesi gerçekleştirilmektedir. Bu görüşmelerden bir kısmı mobil hatlar üzerinden gerçekleştirilirken bir kısmı ise sabit hatlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Son senelerde sayısı giderek azalan sabit hatlar az da olsa halen kullanılmaya devam etmektedir. Sabit hatların her şehre göre farklı bir kodu bulunmaktadır. Şehirler arası yapılan aramalarda bu kodların girilerek arama yapılması gerekmektedir. Son olarak intenet üzerinde 232 sabit hat kodunun nerenin kodu olduğuna yönelik araştırmalar yapılma başlanmıştır.

 

232 alan kodu hangi şehre ait?

Sabit hatlarda “0232” alan kodunun kullanıldığı şehir İzmir olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı bir şehirden İzmir’deki bir sabit hattın aranması istendiğinde telefon numarasının başına “0232” numarasının eklenmesi gereklidir. Benzer şekilde İzmir’deki bir sabit hat üzerinden aramalar gerçekleştirildiğinde de gelen aramanın başında “0232” numarasının yer aldığı görülmektedir.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 10:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Izmirİzmir Alan Kodu0232 Alan Kodu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da 15,5 ton sahte alkol ele geçirilirken 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 15,5 ton sahte alkol ele geçirilirken 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi
A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki ürünler büyük beğeni topladı!
A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki ürünler büyük beğeni topladı!
Gravür sanatının önemli isimlerinden Aliye Berger kimdir? Aliye Berger'in hayatı
Gravür sanatının önemli isimlerinden Aliye Berger kimdir? Aliye Berger'in hayatı
2021 Dacia Logan Türkiye'de satışa sunulacak!
2021 Dacia Logan Türkiye'de satışa sunulacak!
Karan isminin anlamı nedir? Hangi dilden geliyor?
Karan isminin anlamı nedir? Hangi dilden geliyor?
Balkondan düşen kız arkadaşını kurtarmaya çalışırken 7. kattan yere düşüp öldü!
Balkondan düşen kız arkadaşını kurtarmaya çalışırken 7. kattan yere düşüp öldü!

Popüler Haberler

0232 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İzmir alan kodu kaçtır?
Açıktan üniversiteye nasıl girilir? 2020 Açıktan üniversite okumak için gerekli şartlar neler?
2020 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Ozan Güven Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı?
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Rüyada ceviz toplamak ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak tabiri ve yorumu
SGK veya Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlar Ziraat Bankası’na emeklilik kredisi çekerek emekli olabilecek!
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve katılım koşulları
Black Cuma ne zaman başlıyor? 2020 Black Cuma indirimleri için geri sayım
Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları
Yerli otomobil nerede üretilecek? Yerli otomobil fabrikası nerede kurulacak?
10 Kasım Atatürk'ü anma günü ne zaman? 10 Kasım Atatürk'ü anma günü uzun ve kısa şiirleri
Domuz gribi belirtileri, tedavisi ve korunma yöntemleri neler? Domuz gribi nasıl ve nereden bulaşır?
Nikah memuru maaşları ne kadardır? Nikah memuru nasıl olunur?
29 Ekim şiirleri 2 kıtalık ve 4 kıtalık uzun, kısa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
SGK şahıs ödemeleri nedir? 2020 SGK şahıs ödemeleri nasıl sorgulanır?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Halkbank çalışmayan ev hanımlarına kredi kampanyası şartları nelerdir? 2020
Banka sicili bozuk ve kredi notu düşük olanlara güzel haber geldi! Sicili bozuk olanlar 20.000 TL kredi
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.