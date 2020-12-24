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0212 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İstanbul (Avrupa Yakası) alan kodu kaçtır?

Ülkemizde 81 ilin kendine ait özel telefon alan kodları vardır. Bu sabit alan kodu şehirler arasında farklıdır. 0212, bu alan kodlarından biridir. 212 telefon alan kodu hangi telefon alan koduna aittir? İstanbul'un (Avrupa yakası) alan kodu nedir? Soruları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 02:15
0212 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İstanbul (Avrupa Yakası) alan kodu kaçtır?
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Gün içerisinde farklı şehirlerden aranabilmekteyiz. Gelen aramanın sonrasında hangi şehirden hangi alan kodunun arandığını kontrol ediyoruz. 0212 sabit hat alan kodu hangisine aittir? İstanbul'un (Avrupa yakası) alan kodu nedir? 212 neresi, nereye aittir? Gibi sorular araştırılmaya devam ediliyor.

212 Nerenin Alan Kodu?

 

0212: İstanbul (Avrupa Yakası)

0212 alan kodu İstanbul ilimize (Avrupa yakası) aittir. İstanbul'u (Avrupa yakası) aramak istiyorsanız, 0212 kodunu telefon numarasının başına yazmanız gerekir. Benzer şekilde İstanbul'dan (Avrupa yakası) arıyorsanız, sabit hatlı telefonun başına 212 kodu yazılacaktır.

Ayrıca ülkemizdeki şehirler için 2 farklı alan kodu sadece İstanbul'da mevcuttur. Bu, iki farklı kıtanın varlığından kaynaklanmaktadır. İstanbul'da kıta Avrupası için alan kodu 212, Anadolu yakası içinse 216 olmaktadır.

0212 Alan Kodu Hangi ile Aittir?

0212 telefon kodu İstanbul iline (Avrupa yakası) aittir. Tüm iller gibi İstanbul (Avrupa yakası) da 212 olan kendi alan koduna sahiptir. Yani İstanbul'dan (Avrupa yakası) arayan bir kişinin sabit telefon başındaki kodu 0212 olmaktadır.

İstanbul Avrupa Yakası Alan Kodu Nedir?

İstanbul'un (Avrupa yakası) alan kodu 0212'dir. İstanbul'da (Avrupa yakası) sabit hat araması yapmak istiyorsanız, numaranın önüne 0212 kodunu yazmanız gerekir. Ancak, İstanbul (Avrupa yakası) bölgeleri arasında bir sabit hattı (ev telefonu) arıyorsanız, bu kodu girmeniz gerekmez.



Son Güncelleme: 24.12.2020 02:15
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulAlan Kodu0212
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