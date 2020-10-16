0 533 163 40 88 numarası kime ait? 05331634088 neden arıyor?

Milli eğitim Bakanlığı bünyesinden aradığını söyleyerek uzaktan eğitim konusunu bahane ederek yardımda bulunacaklarını belirten bu şahıslar vatandaşları dolandırmaktadır.

0 533 163 40 88 numarasına benzer numaralar ile arayarak vatandaşları kandırmaktadırlar.

Milli Eğitim yetkililerinin velilere yapmış olduğu uyarıda bu tip laflara inanmamaları istenmiştir.

’den aradığını belirterek öğrenciye ait bilgileri veren bular 0 533 163 40 88 numara ile 163’lü farklı numaradan arayan kişilere itibar edilmemelidir.

Veliler ile iletişime geçtikten sonra tuzağına düşüren bu şahıslar sonrasında evinize gelmek istediğini ve görüşme yapmak istediğini söylemekte.

Bu dolandırıcıların eve gelmesiyle evde bulunan insanlara n yapacağı konusunda bir fikrimiz bulunmamaktadır.

Ancak sizleri kandırıp senet imzalatmak ya da evde bulunan ziynet eşyalarını gasp edebileceklerini unutmayalım ve bu konuda dikkatli olalım.