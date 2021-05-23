Ziraat Bankası yeni iş ilanları, iş başvurusu, iş başvuru formu, başvuru şartları, başvuru tarihleri

Ziraat Bankası iş ilanları

Ziraat Bankası personel alımı, memur alımı,işçi alımı yapacak. Yeni iş ilanları, iş başvurusu, başvuru formu, başvuru şartları ve tarihleri gibi detaylı bilgileri sizler için haberimizde sunduk. Türkiye’nin ilk bankası olan Ziraat Bankası, 1863 yılında Mithatpaşa tarafından kururlmuştur. Türkiye’nin en büyük kamu bankasıdır. Kendi içerisinde 25 binden fazla personeli bulunmaktadır. Hizmetlerine ara vermeden devam eden banka, her yıl personel alımı yapmaktadır.

2021 Ziraat Bankası iş ilanları

2021 yılında da sınavsız ve sınav ile personel alımı yapacak olan Ziraat Bankası, binlerce insana iş alanı sunmaktadır. Lise, üniversite, ön lisans ve ilköğretim mezunu adayların başvuru yapabileceği çeşitli kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır. Ziraat Bankası 2021 yılı içinde güncel bir iş ilanını yayınlamadı. Şimdiye kadar yayınlanan ya da ilerleyen zamanlarda yayınlanması beklenen iş ilanları içerisinde, avukat, çaycı, güvenlik, çağrı merkezi personeli, müşteri temsilcisi, hemşire, stajyer, teknisyen ve tekniker, uzman alımı, müfettiş yardımcısı, gişe görevlisi, banko asistanı, servis görevlisi gibi alanlarda çalışabilecek kişiler ve kadrolar yer almaktadır.

İş başvurusu nereden yapılır?

Ziraat Bankası tarafından yayınlanacak olan bütün iş ilanları resmi intenet adresinden bildirilmektedir. İş ilanlarını takip etmek, başvuru formu,iş talep formu, başvuru şartları ve tarihleri gibi bilgilere ulaşmak için gerekli sosyal ağlar takip edilmelidir.