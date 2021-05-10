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ŞOK, A101, BİM açık mı, kaçta açılıyor/kaçta kapanıyor?

Tam kapanma döneminde ŞOK, A101 ve BİM gibi marketlerin saat kaça kadar açık olduğu birçok vatandaşın merak konusu oldu. 'ŞOK, A101, BİM açık mı, kaçta açılıyor,kaçta kapanıyor?' sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:17
ŞOK, A101, BİM açık mı, kaçta açılıyor/kaçta kapanıyor?
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Tam kapanma dönemi boyunca İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre, marketler saat 10:00-17:00 arasında hizmet verirken Pazar günleri ise zincir marketlerin kapatılmasına kararı verilmişti. Aynı zamanda Pazar günleri bakkal, tatlıcı, manav gibi işletmeler belirlenen saatler arasında açık olacaktır.

ŞOK, A101, BİM saat kaça kadar açık olacak?

Tam kapanma döneminde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat10.00-17.00 arasında hizmet verebileceklerdir. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartı ile (engelli vatandaşlar dışında) ikâmetlerine yürüme mesafesinde olan bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidebileceklerdir.

Zincir marketler tam kapanma döneminde pazar günleri kapalı olacak.

Bayramda marketler açık mı?

13-14-15 Mayıs tarihlerindeki Ramazan Bayramında marketlerin açık olup olmayacağı birçok vatandaş tarafından merak edilmeye başladı. Bayramda marketlerin saat10.00-17.00  arasında açık olması bekleniyor.




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:17
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Anahtar Kelimeler:
şokBİMA101
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