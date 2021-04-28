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Siverek'te trafik kazası! 8 yaralı

Şanlıurfa Siverek'te akşam saatlerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kontrolünü kaybedip, şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:33
Siverek'te trafik kazası! 8 yaralı
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8 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Şanlıurfa Siverek'te yaşandı. 

Gelen bilgilere göre Barış Barcin isimli sürücünün kullandığı içerisinde 8 kişinin bulunduğu kamyonet tipi araç kara yolunda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı.

8 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipleri şarampole devrilen araç içinde bulunan 8 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralı kazazedeler olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında devlet hastanesine ulaştırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada 8 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.




Son Güncelleme: 28.04.2021 00:33
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Anahtar Kelimeler:
SiverekTrafik Kazası
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