Siverek'te trafik kazası! 8 yaralı

8 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Şanlıurfa Siverek'te yaşandı.

8 kişi yaralandı

Gelen bilgilere göre Barış Barcin isimli sürücünün kullandığı içerisinde 8 kişinin bulunduğu kamyonet tipi araç kara yolunda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipleri şarampole devrilen araç içinde bulunan 8 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralı kazazedeler olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında devlet hastanesine ulaştırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada 8 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.