Siverek'te trafik kazası! 8 yaralı

8 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Şanlıurfa Siverek'te yaşandı.
8 kişi yaralandı
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipleri şarampole devrilen araç içinde bulunan 8 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralı kazazedeler olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında devlet hastanesine ulaştırıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada 8 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.
Son Güncelleme: 28.04.2021 00:33