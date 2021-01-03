Sis denizinin altında kalan Elbistan'da ilgi çekici görüntüler ortaya çıktı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde gece saatlerinden itibaren bastırmaya başlayan sis, son saatlerde bölgede oldukça etkili oldu. Oldukça nadir bir şekilde gözlemlenen bu denli yoğun sis olayı sonrasında Elbistan’da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Tüm gün etkisini devam ettiren yoğun sis, ilçeye yüksek bir noktadan bakıldığında daha net gözlemlenebildi. İlçeye yüksek bir noktadan bakan vatandaşlar belki de hayatlarında bir daha göremeyecekleri bir manzara ile karşı karşıya kaldılar.

Tüm ilçenin üzerini kaplayan sis denizi, kartpostallara basılabilecek güzellikte bir görüntü ortaya koydu. Diğer yandan ilçe kapsamında vatandaşlara görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğüne yönelik uyarılar yapıldı.

Elbistanlı vatandaşların sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar oldukça kısa bir süre içinde büyük beğeni topladı.