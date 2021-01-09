Siirt’te bulunan taşların değeri 50 bin dolar! Değerli taşlar tarlada bulundu

Siirt’te yaşayan Edip Koral tarlasında ekin yaparken farklı taşların olduğunu fark etti. Taşların farklı olması ile araştırmaya koyulan Koral, göktaşı olduğunu anladı. Çiftçilik ile uğraşan vatandaş taşları analiz ettirmek istedi. Analiz sonucunda %90 göktaşı olan bu taşlara çiftçi Edip Koral 50 bin dolar istediğini belirtti.





Analiz için başka ülkeye taşları gönderen Edip Koral’a 20 bin dolar teklif sunulmuş olmasına rağmen Koral bu miktarı uygun bulmayarak 50 bin dolar istediğini söyledi. Kendisinin çok araştırma yapması sonucu yüzde 100 emin olan çiftçi “Göktaşı olma ihtimali nasıl anlaşılır mıknatıs tutuyorsa gök taşı olma ihtimali çok yüksektir. Ben uzun süre araştırdım.” dedi.



50 bin dolar karşılığı ile taşları satacağını söyleyen Edip Koral taşlarını alabileceğini duyurdu.



