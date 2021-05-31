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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurbanlık ve adaklık kesim merkezini ziyaret etti

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurbanlık ve adaklık kesim merkezini ziyaret etti. Fadıloğlu, en değerli şeyin millete hizmet etmek olduğunu söyledi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:36
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurbanlık ve adaklık kesim merkezini ziyaret etti
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Gaziantep iline bağlı olan Şehitkamil ilçesinde Kurban bayramı heyecanı başladı. Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurbanlık ve adaklık kesim merkezini ziyaret etti. Fadıloğlu, en değerli şeyin millete hizmet etmek olduğunu söyledi.

Konuyla alakalı konuşmalarını sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ‘’Millete hizmet etmek adına böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Aslında işletilseydi belediyeye büyük bir maddi getiri sağlayacaktı. Ancak bizim asıl görevimiz milletimize hizmet etmektedir. En değerli şey de budur’’ dedi.

Şehitkamil’de bulunan kurbanlık ve adaklık kesim merkezi çok yakında hizmete girecek. İlçedeki insanların burada kurbanlıklarını ve adaklıklarını rahat ve hijyenik bir ortamda kesmeleri sağlanacak. İlçe halkı da bu hizmetten oldukça memnun oldu.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:36
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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan FadıloğluŞehitkamil
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