Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı; 14 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çekiliş sonuçları merak ediliyor.

Sonuçlar

14 Nisan Sayısal Loto çekilişinin canlı yayında düzenlenip düzenlenmediği merak edilmektedir.

14 Nisan Pazartesi gününe ait olan çekiliş sonuçları henüz açıklanmamıştır. Sonuçlar saat 21.30’da açıklanacaktır.

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Nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto, 1-90 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilerek kolon oluşturulması oyunudur. Kolonlarda minimum 2, maksimum 6 tane sayı bilinmesi olasılığında ikramiye kazanılabilir. Sayısal loto oynamak için Milli Piyango resmi sitesi ve uygulaması tercih edilebilir. Profil oluşturulmalı ve kupon yapılmalıdır. Kupon doldurmak için satış bayileri de tercih edilebilmektedir. Her çekilişte küre içindeki 90 numaradan 6+1 numara çekilir. +1 joker sayısıdır. Bu sayı kenarda durur ve sonraki çekilişe dahil edilmez. Oynanan her kolon 3 TL’dir. 18 yaşını geçmiş bireyler loto oynayabilir. Kazanma olasılığı oynanan kolon sayısına ve bilinen numaraya göre değişmektedir. Birinci kategori ‘’6 bilen’’, 6 rakamın hepsinin doğru tahmin edildiği durumdur. 6 bilen kişiler büyük ikramiyeyi kazanır. İkinci kategori ‘’5+1 bilen’’, 5 rakamın bilindiği ve 6. Rakamın joker rakamına eşit olduğu durumlardır. Üçüncü kategori ‘’5 bilen’’, 5 rakamın bilindiği 6. Rakamın jokerden farklı olduğu durumlardır. Diğer kategori ‘’4 bilen’’, 4 rakamın bilindiği durumdur. Sonraki kategori ‘’3 bilen’’, 3 rakamın bilindiği durumdur. 6. Kategori ‘’2 bilen’’, 2 rakamın bilindiği durumdur. Kuponları siz doldurabilir ya da önceden oynanmış bilet satın alabilirsiniz. Sen seç seçeneği ile rastgele rakam seçmek de mümkündür.