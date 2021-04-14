İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...

Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı; 14 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Şans oyunları severler buraya! Çılgın Sayısal Loto sonuçları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman? Haberimizde 14 Nisan çekilişi ile ilgili detaylara yer verilmiştir.

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:49
Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı; 14 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Takip Et:

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çekiliş sonuçları merak ediliyor.

14 Nisan Sayısal Loto çekilişinin canlı yayında düzenlenip düzenlenmediği merak edilmektedir.

Sonuçlar

14 Nisan Pazartesi gününe ait olan çekiliş sonuçları henüz açıklanmamıştır. Sonuçlar saat 21.30’da açıklanacaktır.

Sonuçları takip etmek için tıklayınız.

Nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto, 1-90 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilerek kolon oluşturulması oyunudur. Kolonlarda minimum 2, maksimum 6 tane sayı bilinmesi olasılığında ikramiye kazanılabilir. Sayısal loto oynamak için Milli Piyango resmi sitesi ve uygulaması tercih edilebilir. Profil oluşturulmalı ve kupon yapılmalıdır. Kupon doldurmak için satış bayileri de tercih edilebilmektedir. Her çekilişte küre içindeki 90 numaradan 6+1 numara çekilir. +1 joker sayısıdır. Bu sayı kenarda durur ve sonraki çekilişe dahil edilmez. Oynanan her kolon 3 TL’dir. 18 yaşını geçmiş bireyler loto oynayabilir. Kazanma olasılığı oynanan kolon sayısına ve bilinen numaraya göre değişmektedir. Birinci kategori ‘’6 bilen’’, 6 rakamın hepsinin doğru tahmin edildiği durumdur. 6 bilen kişiler büyük ikramiyeyi kazanır. İkinci kategori ‘’5+1 bilen’’, 5 rakamın bilindiği ve 6. Rakamın joker rakamına eşit olduğu durumlardır. Üçüncü kategori ‘’5 bilen’’, 5 rakamın bilindiği 6. Rakamın jokerden farklı olduğu durumlardır. Diğer kategori ‘’4 bilen’’, 4 rakamın bilindiği durumdur. Sonraki kategori ‘’3 bilen’’, 3 rakamın bilindiği durumdur. 6. Kategori ‘’2 bilen’’, 2 rakamın bilindiği durumdur. Kuponları siz doldurabilir ya da önceden oynanmış bilet satın alabilirsiniz. Sen seç seçeneği ile rastgele rakam seçmek de mümkündür.



Son Güncelleme: 14.04.2021 20:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sayısal Lotoçekiliş Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdestsiz Kuran dinlenir mi? Abdest almadan Kuran dinlemek caiz mi?
Abdestsiz Kuran dinlenir mi? Abdest almadan Kuran dinlemek caiz mi?
Ramazan duaları ve Türkçe mealleri
Ramazan duaları ve Türkçe mealleri
Çalışma belgesi nedir, nasıl alınır? Çalışma belgesi ne işe yarar?
Çalışma belgesi nedir, nasıl alınır? Çalışma belgesi ne işe yarar?
Kuaförler kapanacak mı, kapanıyor mu? Kuaförler odasından son dakika açıklaması
Kuaförler kapanacak mı, kapanıyor mu? Kuaförler odasından son dakika açıklaması
Dezenfektan ve alkol bazlı temizleyiciler orucu ve abdesti bozar mı?
Dezenfektan ve alkol bazlı temizleyiciler orucu ve abdesti bozar mı?
Hafta sonu marketler açık olacak mı? Güncel market çalışma saatleri nasıl?
Hafta sonu marketler açık olacak mı? Güncel market çalışma saatleri nasıl?

Popüler Haberler

Benim Adım Melek Mithat öldü mü? Saim Güveloğlu diziden mi ayrılacak, ölecek mi?
Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı; 14 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Çukur Kulkan Erdenet ölecek mi?
Bugün Kuruluş Osman var mı, yayınlanacak mı? 14 Nisan Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
En hızlı ve güncel DNS adresleri
Kuruluş Osman Dündar Bey ölecek mi?
Sadakatsiz dizisi Melih kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ali İl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen yaşı, boyu, sevgilisi
Emanet 158. Bölüm tek parça izle Kanal 7 son bölüm
Abdestsiz Kuran dinlenir mi? Abdest almadan Kuran dinlemek caiz mi?
Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında ve nereli? Haldun Demirhisar mesleği ne?
İş güvenliği devlet desteklerinden yararlanma şartları nelerdir? 2021
3179 Nitelik kodu özel şartları nelerdir?
Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya (Sezanur Sözen) kimdir?
14 Nisan 2021 reyting sonuçları; Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Masumiyet reyting birincisi kim?
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Özge Törer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Sadakatsiz beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Kuaförler kapanacak mı, kapanıyor mu? Kuaförler odasından son dakika açıklaması
Dezenfektan ve alkol bazlı temizleyiciler orucu ve abdesti bozar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.