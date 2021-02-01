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Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü

Gece geç saatlerde sağanak yağışın etkili olduğu Şanlıurfa Karaköprü'de bir sitenin istinat duvarı kaydı ve yıkıldı. Duvarın çökmesiyle birlikte önünde duran araçlarda duvarla birlikte çöktü.

01 Şubat 2021 Pazartesi 11:02
Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü
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Görenleri şaşkına çeviren üzücü olay Şanlıurfa Karaköprü'de yaşandı.İlçede gece geç saatlerde etkili olan sağanak yağış sebebiyle bir sitenin istinat duvarı geç saatlerde büyük bir gürültüyle çöktü.

Duvarın aninde çökmesiyle birlikte site sakinlerinin araçlarıda duvarla birlikte önündeki temele devrildi. Duvarın büyük bir gürültüyle yıkılması vatandaşlar arasında büyük bir paniğe sebep oldu.

Sabah saatlerinde kısıtlamanın bitmesiyle birlikte işe gitmek için dışarıya çıkan vatandaşlar arabarı öyle görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.Mahallede yaşayan bazı aileler gece çıkan gürültü sebebiyle paniğe kapıldıklarını ve korktukları için evlerin gece bırakıp dışarı çıktıklarını ifade etti ve olanlara tepki gösterdi. 

Diğer yandan çukura devrilen araçlarda maddi hasar oluştu.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 11:02
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şanlıurtaİstinat Duvarı çöktü
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