Radyo ne zaman icat edildi? Radyo nedir?

Eskilerin gözde haberleşme kaynağı1867 yılında icat edildi. J. Clerk Maxwel’in ortaya çıkardığı bu haberleşme organı elektromagnetik dalgaları 1887 yılında Oliver de-neyle sağlanmıştır. Bu dalgalara ‘Hertz dalgaları’ denmiş, her ne kadar Hertz’in bu süreçte ki düşünceleri tartışılır olmuştur. Uzun uğraşlar sonucunda dalgaların ışık dalgalarıyla benzer olduğu ve yayılma sürecinin aynı olduğu görüldü. Radyonun yaygınlaşması birçok etkeni ön plana çıkarmıştır. Elektron tüpü ve transistordan farklı kaynaklar ile çok sayıda düzen ortaya çıkardı. Verdiğimiz tanıma önek Almanların geliştirdiği taşıyıcı dalga olabilir. Uzun dalgalar 1884 yılları sırasında Amerika’da Nicole Tesla adında bilim adamından elde ediliyor.