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Radyo ne zaman icat edildi? Radyo nedir?

Radyo teknolojisinin geçmişini merak eden vatandaşlar radyonun ne zaman icat edildiğini, radyo özelliklerini araştırıyor. Peki radyo nedir? sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor

11 Şubat 2022 Cuma 05:29
Radyo ne zaman icat edildi? Radyo nedir?
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Eskilerin gözde haberleşme kaynağı radyo 1867 yılında icat edildi. J. Clerk Maxwel’in ortaya çıkardığı bu haberleşme organı elektromagnetik dalgaları 1887 yılında Oliver de-neyle sağlanmıştır. Bu dalgalara ‘Hertz dalgaları’ denmiş, her ne kadar Hertz’in bu süreçte ki düşünceleri tartışılır olmuştur. Uzun uğraşlar sonucunda dalgaların ışık dalgalarıyla benzer olduğu ve yayılma sürecinin aynı olduğu görüldü. Radyonun yaygınlaşması birçok etkeni ön plana çıkarmıştır. Elektron tüpü ve transistordan farklı kaynaklar ile çok sayıda düzen ortaya çıkardı. Verdiğimiz tanıma önek Almanların geliştirdiği taşıyıcı dalga olabilir. Uzun dalgalar 1884 yılları sırasında Amerika’da Nicole Tesla adında bilim adamından elde ediliyor.



Son Güncelleme: 11.02.2022 05:29
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Anahtar Kelimeler:
RadyoNikola Tesla
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