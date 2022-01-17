PTT kargo köy dağıtım günleri ne zaman oluyor?

PTT üzerinden kargo alan vatandaşlar kargolarının nasıl alacağını merak ediyor. Eğer şehirden uzak bir yerdeyseniz kargolarınız en yakın varış şubesine gelmektedir. Bu sürede ise kargo dağıtıma çıkar. PTT her gün dağıtıma çıkmadığı için köy dağıtımı olarak adlandırılır. Bu bölgede ise her gün dağıtım yapılmaz.

PTT Kargobölgelere göre değişiklik göstermektedir. Kargo dağıtımı yapan kişiler hafta içerisinde 1 veya 2 kere dağıtıma çıkmaktadır. Sizlerde bulunduğunuz bölgenin dağıtım gününü öğrenmek için kargonun şubesini arayarak öğrenebilirsiniz.

Kargonuzun hangi şubede olduğunu öğrenmek için ise PTT kargo takip sayfasına gidin ve orada en son bulunan bildirime gelin. ‘Köy dağıtımına tabi beliyor’ kısmına gelin. Tıkladığınız yerde dağıtım merkezi adı yazmaktadır.