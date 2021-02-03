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Profesör kazada hayatını kaybetti

Konya'da akşam saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 52 yaşındaki Prof. Dr. Kadir Okhan Akın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 09:42
Profesör kazada hayatını kaybetti
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Bir kişinin can verdiği feci trafik kazası dün akşam Ankara Konya yolunda yaşandı.

Ankara'da ki özel bir hastanede görev yapan 52 yaşındaki Prof. Dr. Kadir Okhan Akın'ın sürücüsü olduğu özel otomobili yolda seyir halindeylen direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolda bir süre savrulduktan sonra yol kenarında bulunan çelik bariyerler çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine kurtarma ve 112 ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler araç sürücüsü Prof. Akın'ın hayatını kaybettiğini, yanında ki kızının ise yaralandığını tespit etti.

Akın'ın cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, genç kızı ise yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 09:42
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Anahtar Kelimeler:
KonyaTrafik Kazası
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